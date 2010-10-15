-GOOGLE'IN KARI YÜZDE 32 ARTTI MOUNTAIN VIEW (A.A) - 15.10.2010 - Google'ın üçüncü çeyrekte karı yüzde 32 artarak, 2,2 milyar dolar oldu. İnternet devi Google, Temmuz-Eylül döneminde karının geçen yıl aynı döneme göre yüzde 32 artışla, 2,2 milyar dolara (hisse başına 6,72 dolar) çıktığını açıkladı. Şirketin, geçen yıl üçüncü çeyrek karı 1,6 milyar (hisse başına 5,13 dolar) olmuştu. Google'ın aynı çeyrekte gelirleri ise yüzde 23 artışla, 7,3 milyar dolara çıktı. Şirketin karının artmasında reklam gelirlerinin yükselmesinin yanı sıra Android cep telefonu işletim sistemi gibi yeni işlerindeki başarısı da etkili oldu. Google Üst Yöneticisi (CEO) Eric Schmidt, şirketin ''mükemmel bir çeyrek'' sergilediğini belirterek, ''Çekirdek faaliyetimiz çok iyi büyüdü ve yeni faaliyetlerimiz önemli bir ivme göstermeye devam etti'' dedi.