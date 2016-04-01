Apple 40'ıncı yılında orta yaş krizinde mi?



Apple şirketler grubu köklü bir dönüşümün eşiğinde. Ancak bu dönüşümün zamana ihtiyacı olacağı, gelecekteki Apple'ın ise bugünkü holding ile fazla bir benzerliği kalmayacağına dikkat çekiliyor. Apple'ın bir 40 yıl daha ayakta kalabilmesi için değişimin vazgeçilmez bir önşart olduğu da vurgulanıyor.

Steve Jobs telekomünikasyon sektörünü kökten değiştirmişti

Apple’ın başarı sırrının yenilikçi olmasından çok ürünlerin cazibesi, ayrıntıya gösterilen ilgi ve mükemmeliyetçilikte ve tabii dahiyane pazarlamada yattığı belirtiliyor. Apple’ın efsanevi şefi Steve Jobs ne bilgisayarı ne de telefonu keşfeden kişiydi. Ancak bu branşı kökten değiştiren kişi olarak tarihe geçti. iPod ve iPhone ile müzik dinleme, mobil telefon kullanma olanaklarını tamamen değiştirdi. Bu gelişmeler sonucunda Apple geçen yıl itibarıyla cirosunu 234 milyar dolara yükseltti, 53 milyar dolar kâr yaptı. Şu an dünya çapında bir milyar Apple ürünü kullanımda.

Apple dünyanın en değerli holdingleri arasında sayılıyor

Steve Jobs’un 2011 yılında ölmesi üzerine Apple hayranlarının coşkusunda da düşüş yaşandı. Apple’ın "yıldızının söndüğünü, monotonlaştığını" iddia edenler oldu. Apple’ın yeni şefi Tim Cook’un selefi Steve Jobs’dan farklı olarak holdingin geleneklerini bir kenara bıraktığı, daha çok müşteri taleplerine kulak verdiği belirtiliyor. Böylece Steve Jobs’un sürpriz ürün efektlerinin artık pek yaşanmadığına, buna karşılık yatırımcılara daha fazla imkan sunularak holdingin karlı işler yaptığına dikkat çekiliyor. 2012 yılı ilkbaharında Apple şirketi hissedarlarına kâr payı bile dağıtmıştı. Böyle bir şeyin Steve Jobs döneminde düşünülmesi bile olanaksızdı. Bu girişimler neticesinde Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolara yükselerek dünyanın en değerli holdinglerinden biri oldu.

Kişiye özgü özel alanların korunması

Google, Facebook ve diğer teknoloji devleri kullanıcıların verilerini diğer işletmelere satarak kâr yaparken, Apple kişiye özgü özel alanların korunması taleplerini dikkate alıyor. Bu konuda Amerikan hükümeti ile Apple arasında başgösteren görüş ayrılığında Apple şefi Tim Cook kullanıcı verilerinin korunmasının kendileri için öncelik taşıdığını vurgulamış ve holding prensiplerini savunmuştu.

Apple Pay yolda

Apple'daki değişim rüzgarlarının zaman alacağına işaret ediliyor. Apple'ın yeni paralı hizmeti Apple Pay henüz istenilen yaygınlığa ulaşamadı. Holdingden yapılan açıklamada Apple Pay'in bu yıl içinde web sitelerindeki online alış-verişlerde devreye gireceği bildirildi.