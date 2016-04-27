Apple satışlarında tarihi düşüş



Apple'dan yapılan açıklamaya göre bu yılın ilk çeyreğindeki net gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 düşüş gösterdi. Şirketin yılın ilk aç ayına ilişkin net geliri 50,6 milyar dolar oldu.

iPhone satışları geriliyor

Yılın ilk çeyreğine ilişkin net kâr da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,8 azaldı. Net kâr 10,5 milyar dolar olarak açıklandı. Ocak-Mart aylarını kapsayan dönemde iPhone satışları da yüzde 16,1 oranında gerileyerek 51,2 milyona düştü. Geçen yıl aynı dönemde 61 milyon iPhone satılmıştı.

Tim Cook: Akıllı telefonda büyüme durdu

Akıllı telefon pazarında büyümenin durduğuna dikkat çeken Apple CEO'su Tim Cook, şirket açısından ABD'den sonra ikinci önemli piyasa konumundaki Çin'deki durgunluktan yakınıyor. Apple'ı bu ülkede Xiaomi, Lenovo ve Huawei gibi yerli üreticilerin rekabeti zorluyor. Ciro Çin'de dörtte bir oranında geriledi.

Uzmanlar nasıl yorumluyor?

Piyasa analiz şirketi Moor Insights & Strategy'den Patrick Moorhead, Apple'ın uzun zamandır köşeye böylesine sıkışmadığına dikkat çekiyor. Bir başka analiz şirketi olan Conlumino'nun uzmanı Neil Saunders, "Apple, aşina olduğu mecralardan çıkıp yeniliklerle eski büyüme ve gücüne kavuşmalı" diyor.

Apple'ın beklentisi iPhone 7

Uzmanlar birçok Apple müşterisinin bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenen iPhone 7'yi beklediğine dikkat çekiyor. Technalysis Research analiz şirketinden Bob O'Donnell, kullanıcıların akıllı telefon değiştirme süresinin giderek uzadığı uyarısında bulunarak iPhone 7'nin beklentileri karşılamayabileceği ihtimaline işaret ediyor.