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Bilim / Teknoloji

App Store ve iTunes Store çöktü

Apple'dan yapılan açıklamada, sorunun 'şirket içi teknik sorundan kaynaklandığı' ifade edildi

12 Mart 2015 15:52

Apple'ın uygulama mağazası App Store ve iTunes Store dün itibariyle çöktü. Erişim saatler sonra eski haline döndü.

Apple'ın milyonlarca uygulamasının yer aldığı online mağazası App Store dün öğlen saatlerinde çöktü. App Store ile birlikte iTunes Store'a da erişim koptu.

Kullanıcıların aklına ilk gelen şey ise Apple'ın sunucularının hack saldırılarına maruz kalmış olabilme ihtimaliydi. İki mağazaya da erişim saatler sonra düzeldi.

 

Apple özür diledi

 

Apple'dan yapılan açıklamada, sorunun 'şirket içi teknik sorundan kaynaklandığı' ifade edildi. Apple yetkilisi Tom Neumayr, 'Apple içinde yaşanan DNS hatasından dolayı hizmetlere erişimin kesildiğini' belirtti.

Neumayr, "iTunes ve diğer hizmetlerde yaşanan sorunlardan dolayı müşterilerimizden özür dileriz... Sorun DNS hatasından meydana geldi. En kısa zamanda tüm hizmetleri aktif hale getirmek için çalışacağız. Herkese sabrı için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı

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