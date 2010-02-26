iTunes 10 milyar şarkı sattı

T24

Bilişim şirketi Apple, 7 yıl önce başlattığı çevrimiçi mağaza iTunes'den indirilen MP3 formatında şarkıların sayısının 10 milyar eşiğini aştığını açıkladı.Dev şirket, indirilen şarkı miktarını kaydeden sayacın önceki gün 10 milyarı gösterdiğini ve 10 milyarıncı şarkıyı indiren internet kullanıcısına 10 bin dolar ödül verileceğini bildirdi.10 milyondan fazla şarkıyı parça başına 69 cent ve 1,29 dolar arasında satan, birkaç yıldır televizyon programları ile film ve podcastleri de satışa sunan Apple, internet mağazası iTunes'un dünyanın bir numaralı müzik satış noktası olduğunu kaydetti.