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AP'li vekiller, yerel seçimlere gözlemci gönderilmesini talep etti

Avrupa Parlamentosu'nun 18 üyesi, Avrupa Birliği'nden Türkiye'de 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere gözlemci heyeti göndermesini istedi

15 Mart 2014 14:10

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu Üyesi Stefan Füle'ye ortak mektup gönderen farklı siyasi gruplardan 18 parlamenter, Türkiye'deki son gelişmelerin hukukun üstünlüğü, erkler ayrılığı ve temel insan haklarına saygı gibi konularda yapısal sorunları gün yüzüne çıkardığını ve seçimlere gözlemci gönderilmesinin zorunluluk arz ettiğini savundu.
 
Hollandalı Liberal AP Üyesi Marietje Schaake'nin başını çektiği parlamenterler, özgür ve adil olması koşuluyla 30 Mart seçimlerinin Türkiye'deki olumsuz döngünün kırılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.
 

Erdoğan: Gelebilirler 

Batman mitinginin ardından uçakta gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 mart seçimleri için Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye gözlemci gelmesine herhangi bir mani bulunmadığını söylediği bildirildi.
 

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