MİT Kanunu yerel seçimler sonrasına ertelendi

Hülya Karabağlı / Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan, MİT KanunTeklifi’nin 30 mart seçine girmeden önce Meclis Genel Kurulun’da görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin son iki gündür süren tartışmaları sonlandırdı. Başbakan, bugün görüştüğü grup başkanvekilleri Belma Satır ve Mustafa Elitaş’a seçimden sonraya ertelenmesi talimatı verdi. Hükmet ve AKP, talimat doğrultusunda MHP’nin Adalet bakanı hakkında verdiği gensoruyu ve Demokratikleşme Paketi’nin bitimine kadar çalışacak. Meclis, bu görüşmelerin ardından 30 Mart yerel seçimler için tatile girecek.

Gensoru ve paketin ardından tatil

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, başbakanla yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere Meclis takvimi hakkında bilgi verdi. MİT Kanun teklifinin ertelendiğini söyledi. MHP’nin gensorusu ile Kürtçe propoganda ve eş başkanlık sistemini içeren 4 Demokratikleşme Paketi’nin bitirileceğine dikkat çekti.MİT yasa teklifinin ertelenmesinde AKP içinde yükselen eleştiriler etkili oldu. MİT’in çok fazla yetkiyle donatılmasına bazı milletvekilleri karşı çıktı. “Bu kadar yetki vermenin doğru olmayacağı” yönünde görüşler söylendi. Özellikle, basın ve ticari sırlarla ilgili maddenin sakıncasına dikkat çekldi Yabancı sermayenin kaçacağı belirtildi.

CHP’nin de muhalefet şerhine koyduğu eleştireler de dikkat alınarak daha geniş bir zaman diliminde ele alınması kararına varıldı.

Seçimden sonra AKP aynı yasa teklifi üzerinden görüşmelere başlayacak.