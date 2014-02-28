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MİT Kanunu yerel seçimler sonrasına ertelendi

AKP grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 'MİT teklifi seçim sonrası kaldı' açıklamasında blulundu

28 Şubat 2014 17:27

Hülya Karabağlı / Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan, MİT KanunTeklifi’nin 30 mart seçine girmeden önce Meclis Genel Kurulun’da görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin son iki gündür süren tartışmaları sonlandırdı. Başbakan, bugün görüştüğü grup başkanvekilleri Belma Satır ve Mustafa Elitaş’a seçimden sonraya ertelenmesi talimatı verdi. Hükmet ve AKP, talimat doğrultusunda MHP’nin Adalet bakanı hakkında verdiği gensoruyu ve Demokratikleşme Paketi’nin bitimine kadar çalışacak. Meclis, bu görüşmelerin ardından 30 Mart yerel seçimler için tatile girecek.

 

Gensoru  ve paketin ardından tatil

 

AKP  Grup Başkanvekili  Mustafa Elitaş,  başbakanla yaptıkları  görüşmenin  ardından  gazetecilere Meclis takvimi   hakkında  bilgi verdi.  MİT Kanun teklifinin ertelendiğini söyledi.  MHP’nin gensorusu ile Kürtçe propoganda ve eş başkanlık sistemini içeren 4 Demokratikleşme  Paketi’nin   bitirileceğine dikkat çekti.MİT yasa teklifinin  ertelenmesinde AKP içinde yükselen  eleştiriler etkili oldu.   MİT’in çok fazla  yetkiyle donatılmasına  bazı milletvekilleri karşı  çıktı.  “Bu kadar yetki vermenin  doğru olmayacağı” yönünde görüşler söylendi.  Özellikle, basın ve  ticari sırlarla  ilgili maddenin  sakıncasına dikkat çekldi  Yabancı sermayenin  kaçacağı  belirtildi.

CHP’nin  de  muhalefet şerhine  koyduğu eleştireler de  dikkat alınarak  daha geniş bir zaman diliminde ele alınması  kararına varıldı.

Seçimden sonra  AKP aynı  yasa teklifi  üzerinden görüşmelere  başlayacak. 

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