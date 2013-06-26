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Politika

Avrupa Parlamentosu Başkanı: AB'nin Türkiye'yi istediğine inanmak yanılgıdır

Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde çok yol aldığını, ancak Türkiye'nin kabûlüne kuşkuyla baktığını söyledi

26 Haziran 2013 22:34

Çeviri: Kerem Uluç

 

Avrupa Parlementosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Türkiye hükümetinin Gezi Parkı protestolarıyla başa çıkma yollarını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda "Erdoğan laik yaşam biçimlerine giderek daha az saygı gösteriyor ve AB'ye uyum sürecini ciddiye almıyor" diyen Schulz, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi üye olarak görmek istediği algısının yanlış olduğunu" söyledi. 

Die Welt'in yayımladığı metin özetle şöyle:

Schulz, Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili konuşurken,"Erdoğan'ın bir şeyi kesinlikle anlaması gerekiyor: Avrupa Birliğinin, Türkiye'yi üye olarak görmek istediği algısı yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Üç yıllık bir aradan sonra, bu haftanın başında AB Dış İlişkiler Bakanı yeni bir faslın açılmasına karar verdi. Ancak, Martin Schulz, bu sürecin sonunda Türkiye'nin kabul edilmesine kuşkuyla baktığını söyledi. Schulz şöyle konuştu:

"Türkiye'nin birliğe katılımı konusunda oybirliği yok, fakat biz Türkiye'yle yıllardır müzâkere ediyoruz."

 

'AB maskesini düşürmüyor'

 

Parlemento Başkanı Martin Schulz, Almanya Başbakanı Merkel'in de sözünü ettiği "ucu açık müzakere" biçiminden bahsederken, Kıbrıs ve Yunanistan örneklerine dikkat çekti. Bu geciktirmenin nedeninin Türkiye'nin Avrupa Komisyonu ile asıl görüşmelere önümüzdeki baharda başlayacak olduğu belirtildi.

Schulz, "Bu çözüm Avrupa Birliği'ne maskesini düşürmeme imkanı tanıyor" diye konuştu. Birliğin üyelerine ve yöneticilerine de seslenen Schulz şunları söyledi:

"Eğer istemiyorsanız, sonsuza kadar da müzâkere sürdüremezsiniz."

Geçtiğimiz Salı günü AB'ye dahil olan ülkelerin dış ilişkiler ve Avrupa bakanlarının toplam 27 kişinin Lüksembürg'da toplandığı ve Ankara ile bölge politikarlarının görüşülmesi kararını aldıkları belirtildi. Ancak bu görüşmeler bahara kadar başlamayacak. Bu da ancak, Avrupa Birliği, Türkiye'nin demokrasi ve temel haklar konusundaki tutumunu olumlu bulursa gerçekleşecek. Aslında AB üyesi devletler, görüşmelerin çarşamba günü başlamasını öngörmüştü.

 

Toplamda 35 fasıl var

 

Üyeliğe kabul süreci toplamda 35 ana başlık altında toplanmıştı. Bunlardan 12 tanesi açıldı ve bazılarında da gelişmeler oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle Lüksemburg'da konuya ilişkin konuşmasında "Zor bir durumda, iyi bir karar" dedi. Dışişleri Bakanlığı bu durumdan mutlu gözüküyor ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek için adımlar atıyor.

AB Komisyonu ve devlet liderleri 2012 ve 2013'ün başında Türkiye'nin üyeliğine dair müzakerelerin devam etmesini kabul etmişti. Türkiye bir sürü reform gerçekleştirdi. Bu durumda Avrupa'yla arasında çok verimli bir köprü kurabilir, ancak yakın gelecekte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği mümkün gözükmüyor. 

 

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