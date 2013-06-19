Merkel'den Türkiye'nin AB tam üyeliğine sert duruş

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ve küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU), 22 Eylül için hazırladığı seçim programında Türkiye'nin AB üyeliğine kesin bir dille karşı çıktı.

Türkiye'nin üyeliğini başından beri desteklemeyen ancak Merkel'in iktidara gelmesinden kısa süre önce başlayan müzakerelerin önünde de bu denli engel oluşturmayan Birliğin (CDU/CSU) Reuters tarafından ele geçirilen seçim programından, "imtiyazlı ortaklık" tabirinin de çıkarıldığı görüldü.

Hürriyet Planet'in haberine göre, toplam 125 sayfalık taslak metinde AB-Türkiye ilişkileri için şu ifadeler kullanıldı: "AB ve Türkiye arasında güçlü bir işbirliği arzusundayız. Aynı zamanda dış konular ve güvenlik hususunda da yakın stratejik işbirliğinden yanayız."

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşıyız

Ancak metindeki "Türkiye'nin AB'ye katılım için gerekli kriterleri karşılamamasından dolayı tam üyeliğine karşıyız. Bu ülke, büyüklüğü ve ekonomik yapısından ötürü AB'ye fazla yük getirecektir" ifadesi, her iki partinin de Ankara'nın üyelik sürecine olan sert duruşunu yansıttı.

Hürriyet Planet, Türkiye'nin AB ülkeleri arasındaki en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da yaklaşık 2.7 milyon Türkiye kökenli insanın yaşadığına haberinde yer verdi. Almanya'da 22 Eylül'deki federal seçimler öncesi hemen hemen tüm büyük partiler, ülkedeki göçmenlerin oylarını kazanmak için vaatte bulunuyor. Ancak CDU, Almanya'daki Türklerin, Türkiye'nin AB üyeliğinden çok işsizlik ve muhafazakar değerler konusuna önem verdiğine inanıyor ve seçim politikasını da bu doğrultuda belirliyor.





Sert müdahaleyi eleştirmişti

CDU lideri Merkel, dün Alman televizyon kanalı RTL'ye verdiği röportajda, polisin, Türkiye'deki Gezi protestolarına yaptığı sert müdahaleyi eleştirmişti.

Alman Başbakan, Türkiye'nin gösterilere vermiş olduğu cevabın, AB üyelik sürecindeki bir ülkenin takınması gereken tavırla örtüşüp örtüşmediğine ilişkin bir soruya ise, "Türkiye'de şu an olup bitenler, bizim gösteri ya da konuşma özgürlüğü düşüncemizle bağdaşmıyor" diye yanıt vermişti.