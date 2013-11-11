Avrupa Parlamentosu'nda AKP tartışması

Twitter'da AKP'nin Avrupa Parlamentosun'da (AP) grup değiştirmesi vekiller arasında tartışmaya neden oldu. Liberal Grup üyesi AP milletvekili Andrew Duff ''Erdoğan’a ne yaptınız da EPP’yi terk edip Cameron’ın ECR’sine katıldı?'' dedi. AP’nin Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten ise “Hâlâ inanamıyorum” dedi.

AKP, Avrupa siyaset arenasındaki tercihini değiştirerek, 2005’ten beri gözlemci olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) grubundan 8 Kasım’da ayrılmış ve Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı’na (AECR) tam üye olmuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre, AP’de Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu (ECR) ismiyle temsil edilen AECR, kuruluşundan bu yana en göze çarpan siyasi hamlesini bu “transferle” yapmış oldu. Önceki akşam iki tarafın AP milletvekilleri Twitter’da tartıştı.

'Erdoğan'a ne yaptınız'

@ecrgroup (Resmi Twitter hesabı): Türkiye’den AKP, Faroe Adaları’ndan Halk Partisi ve Romanya’dan Yeni Cumhuriyet Partisi’nin AECR’ye katılımı bizi çok mutlu etti.

Andrew Duff (Liberal Grup üyesi AP milletvekili): Erdoğan, EPP grubu liderlerinden Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Finlandiya Başbakanı Jyrkki Katainen ile görüştükten sonra AKP’yi EPP’den çıkarıp ECR’ye geçirdi. Evet, aynen böyle. Katainen ve Tusk, Erdoğan’a ne yaptınız da EPP’yi terk edip Cameron’ın ECR’sine katıldı?

Daniel R. Hamilton (Muhafazakar İngiliz AP adayı): AKP’nin katılımı ECR’nin hızla büyüyen, sağlam bir grup olduğunu ve EPP’nin ‘sahte’ bir grup olduğunu göstermiyor mu?

'Hâlâ inanamıyorum'

Andrew Duff: Asıl ECR, ‘Bizim Dave’in (İngiltere Başbakanı David Cameron) sahte partisi. ECR’ye katılması, Erdoğan’ın da Avrupa’ya HAYIR dediğini gösteriyor. AB, Türkiye ve İngiltere’ye (tam üyelik yerine) ortak üyelik statüsü mü verecek?

@ecrgroup: Hayır, bu karar aslında Erdoğan’ın, sizin modası geçmiş federal Avrupa vizyonunuza hayır dediğini, bizim ulus devletlerden oluşan reformdan geçmiş Avrupamızı onayladığını gösteriyor.

Andrew Duff: Birçok İngiliz Muhafazakar’ın, AB’yi güçsüzleştirmek için Türkiye’nin katılımını istediğini de biliyorum. ECR grubunun İngiliz dışında kalan milletvekilleri Türkofobiktir. (Türk’ten korkan, Türk düşmanı).

Ria Oomen Ruijten (AP Türkiye Raportörü): Bunun (AKP’nin grup değiştirmesi) yaşanacağına ilişkin hiçbir işaret yoktu. Hâlâ daha doğru olduğuna inanamıyorum.

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