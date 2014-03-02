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Politika

TBMM, yerel seçimler nedeniyle tatile girdi

30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle TBMM tatile girdi

02 Mart 2014 19:26

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM, Demokratikleşme Paketi'nin kabul edilmesinin ardından 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle  tatile girdi. Otrumu yöneten Sadık Yakut, birleşimi, 26 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kabul edilen Danışma Kurulunun önerisiyle de 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle TBMM çalışmalarına 11 Mart Salı gününden başlamak üzere 15 gün ara verilecek.

Kamuoyunda "Demokratikleşme paketi" olarak bilinen Temel Hak ve Hürriyetlerin Genişletilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın kabul edilmesinin ardından, AKP milletvekilleri Başkanlık Divanı'nın önünde toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi ve foto muhabirlerine el salladılar.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, yerel seçimler nedeniyle Meclis'in çalışmalarına ara verdiğini belirterek, milletvekillerinin yoğun seçim çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

 

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