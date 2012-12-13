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Dünya

AP'den Selek davası için açıklama: İtibarınız zedelenir

AP: Türkiye’de yargı sisteminin etkinliği, adil ve hızlı yargılanma hakkının güvence altına alınması açısından yeterince iyileştirilmediği yönündeki değerlendirmemizi doğruluyor

13 Aralık 2012 10:00

Avrupa Parlamentosu (AP), İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek hakkında verdiği beraat kararında direnmekten vazgeçmesini eleştirdi.

Türkiye Raportörü Ria Oomen Ruijten, kararın Türk yargısının kamuoyundaki algısını olumsuz etkileyeceğini ve Türkiye’nin dünyadaki itibarına zarar vereceğini belirterek, "Süreç Türkiye’de yargı sisteminin etkinliği, adil ve hızlı yargılanma hakkının güvence altına alınması açısından yeterince iyileştirilmediği yönündeki değerlendirmemizi doğruluyor" dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Daniel Cohn Bendit, Liberal Grup Başkan Yardımcısı Sarah Ludford, AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Barbara Lochbihler, KPK Eşbaşkan Yardımcısı Maria Eleni Koppa ve Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth’un ortak açıklamasında ise "Selek davasında yargı darbesi yapıldı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şöyle dendi: "Bağımsız yargının güvence altına alınması için yargı reformlarına destek veren Türkiye'nin dostları olarak bu son karar bizim sesimizi kesti."

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