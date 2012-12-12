Avrupa parlamenterleri: Pınar Selek’e yargı tacizi son bulsun

Avrupa Parlamentosu üyeleri Daniel Cohn Bendit, Hélène Flautre, Sarah Ludford, Marie Eleni Koppa, Barbara Lochbiler, Francizca Keller, Claudia Roth Pınar Selek için ortak bir bildiri kaleme aldı. Selek’in yargılandığı, yaklaşık 14 sene süren Mısır Çarşısı davası için “yargı tacizi” nitelemesi yapan parlamenterler, mahkemenin Kasım ayında beraat kararında direnmekten vazgeçmesini de “darbe” olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu üyelerinin 13 Aralık’taki karar duruşması öncesi Pınar Selek için kaleme aldığı metin şöyle:

Türk yargısının tacizine son vermek

9 Şubat 2011’de Pınar Selek lehine verilen, yaklaşık 14 sene süren “Kafkaesk” yasal mücadeleye nihai bir nokta koyması beklenilen üçüncü beraat kararını takdirle karşıladık.

Geçen Kasım’da, beklenmedik bir şekilde aynı mahkeme tarafından adli bir “darbe” sahnelendi. Sonuç olarak, Pınar Selek yine müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Bu beklenmedik yeni gelişme, hem Türk yargı sisteminin güvenilirliğine, hem de Türkiye’nin yurt dışındaki itibarına zarar verici nitelikte. Güvenli ve bağımsız yargıyı garanti altına alan hukuki reformları destekleyen, Türkiye’nin Arkadaşları olarak, bu kararla nutkumuz tutuldu.

Türkiye’de hukuk devletinin saygınlığını ve bu yargı tacizinin sonlanmasını temenni ediyoruz.

Daniel Cohn Bendit (Yeşiller), Hélène Flautre (Yeşiller), Sarah Ludford (Liberaller), Marie Eleni Koppa (Sosyalist), Barbara Lochbiler (Yeşiller), Francizca Keller (Yeşiller), Claudia Roth (Yeşiller)