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'Pınar Selek ile birlikte yargılanmak istiyorum'

Selek'e destek için çok sayıda sanatçı, aydın ve avukat, savcılığa 'Pınar Selek'le yargılanmak istiyorum' diyerek kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu

12 Aralık 2012 18:30

Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de meydana gelen ve bomba sonucu olmadığı kanıtlanan patlama ile ilgili davada yargılanan Sosyolog Pınar Selek'e destek amacıyla çok sayıda sanatçı, aydın ve avukat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Grup, Selek ile birlikte yargılanmak istediklerini belirterek, kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre başvuruda bulunanlar arasında Bennu Yıldırımlar, Pelin Batu, Leyla İpekçi, Roni Marguiles, Yeşim Ustaoğlu, İnci Hekimoğlu, Orhan Aydın, Şanar Yurdatapan gibi isimlerin yer alıyor.

Aydın, sanatçı ve hukukçuların savcılığa sundukları dilekçede "Bizlerin vergileriyle işleyen bir devlet aygıtı olan yargının, farz edilen görevi adaleti sağlamak yerine, vergilerimizle bizi de suç ortağı yaparak bir masumu 'olmayan bir suç'tan, ömür boyu hapsetme ısrarı karşısında, 13 Aralık Perşembe günü aynı 'olmayan suç'tan Pınar Selek'le beraber, 12. Ağır Ağır Ceza Mahkemesi'nde ben de yargılanmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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pınar selekmısır çarşısıRoni MarguilesYeşim Ustaoğluİnci HekimoğluŞanar Yurdatapan

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