Pınar Selek'e aydınlardan destek

14 yıldır sürmekte olan davada Pınar Selek'in 3 kez beraat etmesinin ardından yeniden yargılanamsına karar verilmesi bir gup gazeteci ve yazarı da harekete geçirdi. Sessiz kalmamak gerekir inisiyatif sözcüsü Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu tepkilerini ortaya koymak için imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Gergerlioğlu tarafından yapılan açıklama şöyle;

Adaleti nerede bulacağız? Kuyuya taşı atan, niyeti belli olandan hesap sorulamayan bir yerde adaleti nasıl bulacağız? 14 yıldır bir hukuk garabeti olarak devam eden ve zerre miktarı iyi niyet ve iyimserlik duygusunu bile ezip geçen bu zalimliğe dur diyecek bir kişi yok mudur? Önce idam edip sonra yargılamanın çağdaş örneklerine daha ne kadar suskun kalacağız? Adaletin bu denli buharlaştırıldığı bir başka zaman ve yer var mı acaba? Bizler mi hayal dünyasındayız 14 yıldır bu süreci sürdürenler mi? Canilerden kaçarak devlete sığınılır. Cürüm işleyen devletse ondan kaçarak yargıya sığınılır. Şimdi insanlar nereye kaçacaklar?

Mahkeme heyeti 22.11.2012 tarihinde aldığı usul ve yasaya aykırı ara kararından dönmelidir. Böylece yargılama da, usul ve yasaya göre normal seyrine dönecektir.

Diğer bir söyleyişle, yerel mahkemece Mısır Çarşısı konusunda 09.02.2011 tarihinde verilen ve Savcılıkça temyiz edilen “direnme suretiyle beraat” nihai kararı, Mısır Çarşı davası ile birleşen diğer dosyaların sonuçlanması beklendikten sonra, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na görüşülmek üzere yollanmalıdır. İnceleme artık YCGK tarafından yapılır.

Bu yol, çeşitli davalarda (O. Pamuk, H. Dink, P. Selek, vd.) hiç de iyi bir sınav vermeyen Türk yargısının artık kanun ve hukuka uygun davranmaya başlamasının başlangıç noktası olacaktır. Türk yargısı, bugünkü kanun ve hukuk dışı tutumunu, kendini ve Türkiye'yi mahvetmeden, daha fazla sürdüremeyecektir. Bunu en açık biçimde söylemek, boynumuzun borcudur.

Pınar Selek davası her kesimden gelecek destek ile sonunda adalete kavuşacaktır. Millet adına karar verenlerin bilmesi gereken artık bu denli zulme (komediye) kimsenin katlanamayacağı gerçeğidir. Pınar Selek'e destek vermek bizlerin en doğal duruşudur. "Derin millet" adil kararı beklemektedir. Tüm vicdan sahibi kişiler olarak artık hukuk ve insaf dışı kararlara tahammülümüzün kalmadığını ilan ediyoruz.

Açıklamaya, Abdürrahim Semavi, Baskın Oran, Cahit Koytak, Cihan Aktaş, Emrullah Beytar, Ferhat Kentel, Halim Yılmaz, İbrahim Sediyani, Kemal Gökhan Gürses, Mehmet Ali Devecioğlu, Mehmet Arif Koçer, Mehmet Bekaroğlu, Neslihan Akbulut Arıkan, Nevzat Çiçek, Nil Mutluer, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Özlem Yağız Abacı, Selahattin Çoban, Sıdıka Çetin, Şanar Yurdatapan, Şinasi Haznedar, Taner Ayaz, Temel İskit, Ufuk Coşkun, Ümit Kıvanç, Ünal Ünsal ve Yıldız Ramazanoğlu imzaları ile destek verdi.