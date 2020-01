AP Başkanı, Twitter için Erdoğan'a 5 dilde seslendi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Twitter'da 5 dilde tweet atarak Başbakan Tayyip Erdoğan'a seslendi. Schulz tweetlerinde "Başbakan Erdoğan'ı ifade özgürlüğünü hemen serbest bırakmaya çağırıyorum" dedi.

İşte AP Başkanı Martin Schulz'un o tweetleri:

#FF to my followers, especially all in #Turkey #TurkeyBlockedTwitter I encourage PM @RT_Erdogan to unblock & allow free speech immediately