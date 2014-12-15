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AP Başkan Yardımcısı'ndan operasyon yorumu: Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı

AP Başkan Yardımcısı Ulrike Lunacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiriye izin vermek istemediğini söyledi

15 Aralık 2014 18:18

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ulrike Lunacek, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti. 

Avusturyalı Yeşiller Grubu üyesi Lunacek, Dumanlı ile birlikte tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve hapisteki bütün gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Cihan Haber Ajansı'na bir açıklama yapan Lunacek, son tutuklamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştiriye izin vermek istemediğini gösterdiğini ancak basın hürriyetinin demokrasinin özünde olduğunu vurguladı.

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