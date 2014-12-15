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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetinden operasyon tepkisi

Türkiye’de Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına yönelik operasyonlara Berlin’den tepki geldi.

15 Aralık 2014 17:24


Alman hükümeti, Türkiye'de 14 Aralık operasyonu kapsamında gazetecilerin tutuklanmasını eleştirdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ‘Türk polisinin gazeteciler ve medya mensuplarına yönelik hedefli eyleminin düşünce ve basın özgürlüğü temel ilkeleriyle nasıl bağdaştırılabileceği anlaşılamamaktadır” açıklamasını yaptı.

Medya mensuplarına yönelik bu eylemin açıklığa kavuşturulması konusunda topun Türkiye'de olduğunu kaydeden Seibert, “Demokratik temel ilkelere uyum konusunda her tür kuşkunun bertaraf edilmesi Türkiye'nin de çıkarınadır” ifadesini kullandı.

Berlin'den AB vurgusu

Seibert, bunun Türkiye'nin AB'ye yakınlaşma süreci için de geçerli olduğunu söyledi. Alman hükümet sözcüsü, Türkiye'deki gelişmelerin Avrupa düzlemindeki olası etkileri hakkında bir soruyu da “Diğer Avrupa devletlerinin de Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini düşünüyorum” diye yanıtladı.

Avrupa Konseyi'nden de 14 Aralık operasyonuna tepki geldi. Türkiye'nin de üyesi bulunduğu 47 üyeli Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, basın özgürlüğünün demokrasinin temellerinden biri olduğu belirtilerek, basın mensuplarına yönelik eylemlerin dikkatli bir şekilde takip edileceği vurgulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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