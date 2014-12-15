Avrupa Birliği'nden medyaya '14 Aralık operasyonu'na üçüncü açıklama

Türkiye’de medyaya yapılan 14 Aralık operasyonlarına yönelik Avrupa Birliği’nden üçüncü bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn Brüksel’de Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada "Dün yaşananlar ümit verici değil ve bu bir hukuksuzluk" dedi.

Hahn, siyasetçilerin medyanın kendileri hakkında yazdıkları ile her zaman aynı fikirde olamayabileceğini ifade ederek ‘Ancak bunları demokrasi içerisinde kabul etmek zorundasın’ şeklinde konuştu.

Bu konularda Avrupa’nın çok uyanık olması gerektiğini belirten Hahn, yaşananların gidişata olumlu katkı yapmayacağını ancak yine de diyalogda kalacaklarını söyledi. Komisyonun sorumlu AB kordinatörü ile telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini belirten Avusturyalı komiser ‘Avrupa’nın endişelerini ilk elden dile getireceğiz.’ dedi.