TRT'den '14 Aralık operasyonu'na rövanşist hashtag

14 Aralık operasyonu kapsamında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile birlikte birçok kişinin gözaltına alınmasını haberleştiren devletin yayın organlarından TRT ekranlarında açılan Twitter hashtagi tartışmaya yol açtı.

Gülen cemaati yayınlarına yönelik operasyon 17 Aralık'ın rövanşı olarak yorumlanırken TRT'nin izleyicilerin görüş ve önerilerini almak için açtıkları hashtag dikkat çekti. #edenbulur adıyla açılan hashtag tartışmalara neden oldu.