95 medya örgütünden ortak bildiri: Gazetecilere yönelik operasyon tüm medyaya tehdittir, derhal durdurulmalı

14 Aralık Pazar sabahı Gülen cemaatinin medya ayağına uzun süredir beklenen operasyon haberiyle başladı. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da gözaltına alındığı operasyona ilişkin olarak 95 medya örgütü ortak bir bildiri yayımlayarak, "Gazetecilere yönelik operasyon tüm medyaya tehdittir, derhal durdurulmalıdır" çağrısı yapıldı.

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) olmak üzere 95 siil toplum kuruluşundan yapılan ortak açıklama şöyle:

Operasyonlarda çok sayıda gazetecinin hakkında soruşturma açılması, bir kısmının gözaltına alınması,listeler hazırlanarak adeta “gazeteci avı”na çıkılması hukuk dışıdır, basın ve ifade özgürlüğüne açık saldırıdır, kabul edilemez, derhal durdurulmalıdır. Bu operasyon yapılırken,” devleti ele geçirmek için örgüt kurmak” gerekçesi ileri sürülüyor.

Yakın geçmişte baskıcı bu iktidarla birlikte çalışan, birlikte yürüyen bu kişilere yapılan soruşturma ve gözaltılar, iktidarın emrinden, denetiminden, kontrolünden çıkan gazetecilerin cezalandırılması operasyonudur. Siyasaldır, ideolojiktir, iktidarın kendisinden yana almayanlara karşı intikam eylemidir, basın ve ifade özgürlüğüne saldırıdır.

Haklarında soruşturma açılan, gözaltına alınan gazetecilerin geçmişte Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın gibi çok sayıda gazetecinin tutuklanmalarını savunması, sessiz kalması, bu kişilerin o günkü çizgilerinin, haksız, hukuksuz duruşlarını gösterir. Ancak bütün bunlar, bugün meslektaşlarımıza yönelik haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkmamıza, basın ve ifade özgürlüğünü “yine” savunmamıza asla engel değildir.

Yapılan operasyon, iktidara muhalif çizgide olan tüm gazetecilere yönelik tehdittir, gözdağıdır.

Gazetecilere Özgürlük Platformu ( GÖP) dün de cezaevlerinin önlerinde, meydanlarda “özgür basın susturulamaz” diye sesleniyordu. Bugün de aynı sloganın sahibidir. Meslektaşlarımıza yapılan iktidarın saldırısı gazeteciliğe, mesleğimize, evrensel basın ilkelerine yapılmaktadır. Manzara darbe dönemlerinin, sıkıyönetim, olağanüstü hal dönemlerinin uygulamalarıdır. Derhal durdurulmalıdır.

Gazetecilere Özgürlük Platformu Bileşenleri

• Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği,

• Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB)

• Basın Enstitüsü Derneği – IPI Ulusal Komite (BED-IPI),

• Basın-İş Sendikası (DİSK)

• Basın Konseyi,

• Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası(HABER-SEN),

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD),

• Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD),

• Dünya Yazarlar Birliği PEN Türkiye Merkezi,

• Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM),

• Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD),

• Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD),

• Gazeteciler Cemiyeti (Ankara),

• Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı,

• İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD),

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC),

• Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (KÜLTÜRÇEV),

• Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD),

• Profesyonel Haber Kameramanları Derneği (PHKD),

• Turizm Çevre ve Kent Gazetecileri Derneği (TURÇEV),

• Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD),

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC),

• Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF),

• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS),

• Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD),

• Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB),

• Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS),

• Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG).

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği, Antakya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Artvin Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Gazeteciler Cemiyeti, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Bartın Gazeteciler Cemiyeti, Batman Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyeti, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Bolu Gazeteciler Cemiyeti, Burdur Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti, Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Denizli Gazeteciler Cemiyeti, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Düzce Gazeteciler Cemiyeti, Edirne Gazeteciler Cemiyeti, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Giresun Gazeteciler Cemiyeti, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Isparta Gazeteciler Cemiyeti, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti, Karabük Gazeteciler Cemiyeti, Karaelmas Gazeteciler Derneği, Karaman Gazeteciler Cemiyeti, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Derneği, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Kırıkkale Müstakil Gazeteciler Derneği, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti, Kilis Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Konya Gazeteciler Cemiyeti, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Manisa Gazeteciler Cemiyeti, Mersin Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti, Niğde Gazeteciler Cemiyeti, Ordu Gazeteciler Cemiyeti, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, Sinop Gazeteciler Cemiyeti, Sivas Gazeteciler Cemiyeti, Şanlıurfa GAP Gazeteciler Cemiyeti, Tokat Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Trakya Gazeteciler Cemiyeti, Tunceli Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Uşak Faal Gazeteciler Derneği, Yalova Gazeteciler Cemiyeti, Yozgat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti.