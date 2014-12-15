Freedom House: Medyaya operasyonla yolsuzlukların intikamı alınıyor

İnsan Hakları Örgütü Freedom House, 14 Aralık operasyonu kapsamında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alınmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Örgüt Türkiye'deki muhalif gazetecilere yapılan gözaltı kararını 'hükümetin intikamı' olarak değerlendirdi.

Açıklamada, gözaltı kararları sert bir dille eleştirildi, hükümetin yolsuzlukları haberleştiren gazetecilerden adeta intikam aldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin resmi internet sitesinden yapılan açıklama, Freedom House Başkan Yardımcısı Daniel Calingaert'ın imzasını taşıyor. Türkiye'nin basın özgürlüğünde geri gittiğini gösteren Freedom House raporunu paylaşan Calingaert, "Türkiye'de gazetecilere yönelik ağır suçlamalar ve bugün bazı gazetecilerin tutuklanması Türkiye'deki ifade özgürlüğüne ve hükümeti eleştiren herkese yönelik bir tehdit anlamı taşıyor" ifadesini kullandı. Konuya illişkin endişelerini dile getiren Calingaert, "Söz konusu tutuklamalar hükümeti eleştiren ve yolsuzluklarını haberleştiren gazetecilere yönelik bir 'hükümet intikamı' olarak görünüyor" dedi.

Freedom House tarafından yayınlanan '2014 Yılı Basın Özgürlüğü' raporunda Türkiye, 'yarı özgür' kategorisinden 'özgür değil' katagorisine gerilemişti.