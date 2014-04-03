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Sağlık

Antalya'da ilk 'suda doğum' yapıldı

Bir süredir İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen suda doğum, Antalya'da da uygulanmaya başlandı

03 Nisan 2014 16:52

Bazı anne adaylarının, "Doğal doğum sürecine daha uygun", "Daha az ağrı, hareket özgürlüğü ve bebeğin dış ortama yumuşak geçişi" gerekçeleri ile tercih ettiği suda doğum, İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'da da uygulandı. Kentte ilk doğum gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Elena Kaya, Özel Jinefem Tıp Merkezi'nde suda doğum yaparak, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Havva Yılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen doğumda dünyaya gözlerini açan bebeğe "Liza" adı verildi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdeniz bölgesinde ilk kez suda doğumun gerçekleştirildiğini söyledi. Suda doğum uygulamasının özellikle Avrupa ve Amerika'da çok yaygın olduğunu belirten Yılmaz, " Türkiye 'de çok alışık olduğumuz bir sistem değil. İstanbul ve Ankara'da üç dört merkezde yapılıyordu. Antalya'da ilk suda doğumu gerçekleştirdik. Amacımız doğum ağrılarını daha iyi yönetebilmek ve gevşemeyi sağlamak. Suyun gevşetici bir özelliği var. Böylece ağrı süreci kısalıyor" dedi.

Anne Elena Kaya ise hastaneye geldiğinde çok sancısı olduğunu ancak suya girdiğinde ağrılarının azaldığını kaydetti. Suya girdiğinde bebeğin de rahatladığını hissettiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Suda doğum hem anne hem de bebek için çok rahat bir süreç. Çevremizde birçok kişi suda doğumun riskli olduğunu söylüyordu ama biz kimseyi dinlemedik ve doğal yolla doğumun gerçekleşmesini istedik. Doğumu yaptım ve çok mutluyuz. İkinci çocuğumu da suda doğuracağım." 

 

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