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Çevre

Dünya Sağlık Örgütü: Hava kirliliği 7 milyon kişiyi öldürdü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel düzeyde sekiz ölümden birinin hava kirliliği ile bağlantılı olduğunu söyledi

26 Mart 2014 12:13

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 2012 yılında yedi milyon kişi hava kirliliği bağlantılı nedenlerden öldü.

Bulgular hava kirliliği ile kalp hastalığı, solunum problemleri ve kanser arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel düzeyde sekiz ölümden birinin hava kirliliği ile bağlantılı olduğunu ve bunun hava kirliliğini "dünyanın en büyük çevre sağlığı riskini" yarattığını söyledi.

Ölümlerin yaklaşık altı milyonu Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik bölgesinde görüldü.

WHO bu bölgelerdeki düşük ve orta gelirli ülkelerde, yaklaşık 3,3 milyon kişinin kapalı mekanda hava kirliliğinin sonucu olarak, 2,6 milyon kişinin de dış mekanda hava kirliliği ile bağlantılı şekilde öldüğünü söyledi.

 

Havayı temizleme zarureti

 

WHO yetkilisi Doktor Maria Neira, " Hava kirliliği riskleri, özellikle kalp hastalığı ve felç için, daha önce düşünülenden çok daha fazla. Bugün küresel sağlık üzerinde hava kirliliğinden daha büyük etkisi olan pek az risk var.Bulgular hepimizin nefes aldığı havayı temizlemek için ortak eylem ihtiyacına işaret ediyor" dedi.

WHO hava kirliliğinin azaltılmasının milyonlarca hayatı kurtarabileceğini söyledi.

 

'Ağır bedel'

 

WHO'nun aile, kadın ve çocuk sağlığı yetkilisi Dr Flavia Bustreo da "Soluduğumuz havayı temizlemek, bulaşıcı olmayan hastalıkların yanı sıra kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere hassas gruplar arasında hastalık risklerini de azaltır" ifadesini kullandı.

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