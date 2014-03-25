Beslenme uzmanı Ferin Batman'dan Sağlıklı cilt için sağlıklı beslenme

Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ferin Batman,29 Mart Cumartesi günü "Sağlıklı Cilt İçin Sağlıklı Beslenme konusunda" tavsiyelerini paylaşacak.

Batman, Durance Sağlıklı Yaşam Sohbetleri" kapsamında "Sağlıklı Cilt İçin Sağlıklı Beslenme konusunda" katılımcılara yol gösterecek. Ferin Batman'la sağlıklı yaşam sohbeti, Ankara Söğütözü'ndeki Armada alışveriş merkezinin 2. katındaki Durance Armada'da cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.

Ferin Batman kimdir?

Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı dalında bilim uzmanlığı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF in araştırmalarına katıldı.

Ankara da ki Amerikan Hava kuvvetleri Birliğinde, Beslenme Servisi yöneticisi ve Diyetisyen olarak çalışırken, değişik ülkelerdeki, Yemek ve Servis Eğitim Merkezlerinde, Fransız şef ler tarafından verilen “Profesyoneller için ileri düzey yemek yapımı, dünya mutfakları ve servis teknikleri kursları” na katıldı.

Sheraton Ankara Oteli, yiyecek içecek bölümünde yönetici olarak çalıştı. Sheraton Oteli çalışanları için “İleri düzey yemek sunumu eğitimi” aldı.

Sağlıklı beslenmeyle ilgili “Türk Yemekleriyle Diyet” isimli bir sağlıklı zayıflama kitabı, “Düşük Kalorili Pratik Tarifler” isimli bir yemek kitabı, şeker hastaları için hazırladığı, “Diyabet Mutfağı” isimli kitabı bulunmaktadır.

Efes Lİght için düşük kalorili pratik tarifler içeren " Light Yemekler Kitabı" nı hazırladı. Hazır gıda sektöründeki bisküvi, ekmek, dondurulmuş gıda vb. firmalarına sağlklı, diyet ürün tarifeleri geliştirdi.

Elmax TV de yayınlanan A-Ferin isimli kendi programını hazırlayıp sundu. Sağlıklı beslenme ile ilgili radyo ve TV programlarına danışman, konuk olarak katılıyor. Çeşitli gazetelerin ve dergilerin, sağlıklı beslenme ve diyet sayfalarını hazırlıyor, düzenli olarak makaleleri yayınlanıyor.

Beslenme ve diyet konusunda danışmanlık çalışmalarını sahibi olduğu; Reform Beslenme Eğitimi ve danışmanlık merkezin'nde sürdürüyor. İnternet ortamında, www.ferinbatman.com sitesinde, "a- ferin online diyet" programı ile kişiye özel ve kurumsal danışmanlıklar yapıyor.