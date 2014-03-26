Alo 182'yi arayan Sağlık Bakanı randevu alamadı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bugün AKP belediye başkan adayı Ahmet Günşen ile birlikte esnaf ziyaretinin ardından bakanlığa bağlı çağrı merkezine gitti. Partililer ile birlikte merkezi gezen ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Bakan Mehmet Müezzinoğlu, telefonla merkezi arayarak randevu almak istedi. Bakan telefonla tüm aramalarına rağmen çağrı merkezine ulaşamadı.

Ulaşamayınca başka bir telefondan aradılar

Rotahaber'in haberine göre, Bunun üzerine Müezzinoğlu, yanındakilere dönerek, 'Arıyorum ama ulaşamıyorum' dedi. Bakan'ın kendi cep telefonundan arayıp ulaşamadığını gören danışmanları kendisine başka telefon uzattılar. Kendisine uzatılan telefondan da 182 çağrı merkezine ulaşıp randevu alamayan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, bu sırada merkezi arayan ve kalp ritim bozukluğu hastası olduğunu söyleyen Mücella isimli bir kadın ile sohbet ederek randevu verdi. Gelen çağrılara yanıt veren personeli bir süre izleyen Bakan Müezzinoğlu daha sonra çalışanlarla birlikte yemek yedikten sonra merkezden ayrıldı.