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Dünya

Anonymous'tan 'Bir Milyon Maske Yürüyüşü' çağrısı

İngiltere 5 Kasım’da Fawkes’in yakalanıp idam edilmesini kutlarken, aynı tarihte Anonymous ise Fawkes’in anısına tüm dünyayı sokağa çağırıyor

05 Kasım 2014 15:38

Uluslararası aktivist hacker grubu Anonymous’un çağrısıyla düzenlenecek Bir Milyon Maske Yürüyüşü bugün dünyanın farklı yerlerinde 481 noktada gerçekleşecek.

Bianet'in haberine göre, grubun sembolü haline gelen Guy Fawkes maskeleriyle gerçekleştirilen Bir Milyon Maske Yürüyüşü ile “hükümetlerin yolsuzluklarına dikkat çekerek halkın baskıdan kurtarılması” amaçlanıyor.

İlk defa 2011’de Londra’da düzenlenen yürüyüşe 500 kişi katılmıştı. Geçen sene ise bu sayı 2500’e çıkmıştı.

Yürüyüşün gerçekleşeceği konumları gösteren haritaya göre, bu sene ise sadece İngiltere’de 22 noktada düzenlenecek yürüyüşe çok sayıda insanın katılması bekleniyor.

Haritaya göre Bir Milyon Maske Yürüyüşü, İstanbul Taksim Tünel Meydanı'nda saat 19.30'da başlayacak.

 

Neden 5 Kasım?

 

Yürüyüş İngiltere’de her sene 5 Kasım’da kutlanan Guy Fawkes Gecesi’nde düzenleniyor.

5 Kasım 1605'te muhafazakar Protestan Kral 1. James'e, kraliyet ailesine ve tüm diğer aristokratlara karşı Britanya Parlamento Binasını havaya uçurmakla görevli olan asker Guy Fawkes eylem öncesi yakalanıp ağır işkencelerden geçirildikten sonra "vatan hainliği" hükmüyle 1 Ocak 1606'da sarayın karşısında asılarak idam edilmişti.

Çoğunluk ise Guy Fawkes'i Alan Moore'un 1988-1989'da yayımladığı çizgiromanından uyarlanan, 2005 yılında Wachowski Kardeşler'in yapımcılığını yaptığı "V for Vendetta" filminden tanıyor. Filmde Fawkes'ın yakalandığı gün, onun yüzünü takmış binlerce insan parlamento binasının patlatılmasına tanık oluyor.

İngiltere’de her 5 Kasım’da bu “vatan haininin” cezalandırılmasını kutlamak için Guy Fawkes maskesi takılmış kuklalar yakıldığı, havai fişeklerin patlatıldığı bir şenlik düzenleniyor.

İngiltere 5 Kasım’da Fawkes’in yakalanıp idam edilmesini kutlarken, aynı tarihte Anonymous ise Fawkes’in anısına tüm dünyayı sokağa çağırıyor. 

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