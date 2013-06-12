T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anonymous RTÜK'ün sitesini erişime kapattı

Anonymous, Ulusal TV, Halk TV, Cem TV ve EM TV’ye para cezası veren Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun internet sitesini hack'ledi

12 Haziran 2013 21:12

Küresel hacker grubu Anonymous, Türkiye'deki üyelerinin Twitter hesabı @AnonsTurkey'den, "Tango Down | RTÜK - Doğruları yazan medya kuruluşlarına ceza verdiniz. Şimdi de Anonymous sizi cezalandırdı" diyerek eylemini duyurdu.

RTÜK, dün geceki toplantısında, Gezi Parkı direnişleri sırasında bazı kanalların yayın hizmetleri ilkesine aykırı olarak, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar yaptığı vurgulanmış, halkı şiddete teşvik ettikleri gerekçesiyle Ulusal TV, Halk TV, Cem TV ve EM TV’ye para cezası vermişti.

ETİKETLER

rtükanonymoushackpara cezasıulusal tvhalk tv

İlgili Haberler

RTÜK'ten 5 kanal için kapatma kararı

RTÜK, yanıltıcı yayın yapmak ve tüketicinin çıkarlarına zarar verdikleri gerekçesiyle, 5 kanal için kapatma kararı aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24