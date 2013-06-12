Anonymous RTÜK'ün sitesini erişime kapattı

Küresel hacker grubu Anonymous, Türkiye'deki üyelerinin Twitter hesabı @AnonsTurkey'den, "Tango Down | RTÜK - Doğruları yazan medya kuruluşlarına ceza verdiniz. Şimdi de Anonymous sizi cezalandırdı" diyerek eylemini duyurdu.

RTÜK, dün geceki toplantısında, Gezi Parkı direnişleri sırasında bazı kanalların yayın hizmetleri ilkesine aykırı olarak, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar yaptığı vurgulanmış, halkı şiddete teşvik ettikleri gerekçesiyle Ulusal TV, Halk TV, Cem TV ve EM TV’ye para cezası vermişti.