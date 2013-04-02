RTÜK'ten 5 kanal için kapatma kararı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Almanya’da yayın ruhsatı bulunan ancak, Türkiye’ye yönelik yayın yapan 5 kanal için ’Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek’ yayıncılık ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kanal için kapatma kararı aldı. Kanalların, ’Tedavi amaçlı’ çeşitli bitkisel ürünleri tanıtarak, satış için ekrana bilgilerini getirdiği ifade edildi

RTÜK Kanunu’nda bir süre önce yapılan düzenleme ile Turksat uydusu üzerinden yayın yapan yurt dışından yayın ruhsatlı olanlar dahil tüm kanallara müdahale yetkisi verildi.



Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun’a eklenen ’RTÜK Yurt Dışı Kaynaklı Radyo ve Televizyon Yayınları Yönergesi’ ile tanınan yetkiyi kullanan RTÜK, Turksat uydusu üzerinden yurt dışından aldıkları ruhsatla yayın yapan ANC, HTV, Doğa TV, DR TV ve TR1 TV’nin yayınlarını inceleyerek yayınlarını durdurma kararı aldı. RTÜK’ün ’2013/12’ sayılı toplantıda aldığı kararlarda çeşitli tarihlerde yayınında tanıtımı yapılan çeşitli ürünlerin çok sayıda hastalığa iyi geldiği, çok sayıda kişinin sağlıklarına kavuştuğunu söylediği, ekranlarda bunun fiyat ve satın alınabileceği bilgilere yer verildiği ifade edildi.



Kararda; reklam ve tanıtımı yapılan bu gibi ürünlere ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın tedavi amaçlı ürünlerin hekim önerisi ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiğine ilişkin yazısının bulunduğu hatırlatıldı. Yazıda ’Ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı, yanıltıcı olduğu, halk sağlığının tehdit edildiği ve tüketicilerin yanıltılarak istismar edildikleri düşünceleriyle bu tür reklamların yasaklanması gerektiği’ kaydedilirken her kanal için ayrıntıları ile belirtilen kararlarda şu görüşlere yer verildi:



"Medya hizmet sağlayıcının üst kurulumuzdan yayın lisansı almadığı, yurt dışından Turksat üzerinden yayın yaptığı ve söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile ürün hakkında bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun, ’Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek’ yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği tespit edilmiştir. Bu nedenlerle yayıncı kuruluş hakkında 6112 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası hükmüne göre, işlem yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır."



Turksat uydusu üzerinden yayın yapan 5 kanalın yayınının durdurulmasına ilişkin kararda RTÜK üyesi Süleyman Demirkan’ın karşı oy kullandığı yer aldı. Turksat uydusu üzerinden yayınına son verilmesi kararlaştırılan TR1 TV, yayın sırasında ekranından altından sürekli geçen yazıda kanalın kapatılmak istendiği ifade edilirken, web sayfasında da ’Haksız uygulamaya’ karşı izleyicilerin tepki göstermesi çağrısı yapıldığı görüldü.