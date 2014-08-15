Anonymous'un Twitter hesabı donduruldu

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Twitter, ABD'deki Ferguson protestolarına neden olan, siyahi bir genci vurduğu öne sürülen polis memurunun adını duyurması üzerine ''Anonymous'''un hesabını durdurdu.

ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde, silahsız siyahi genç Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından protesto gösterileri artarken, merkezi San Francisco'da olan Twitter firması, Brown'ı öldüren polis memurunun kimliğini açıklayan ''Anonymous''adlı internet korsanlarına ait Twitter hesabını askıya aldı.

NBC'nin haberine göre hesabın kapatılmasıyla ilgili Twitter yaptığı açıklamada, kapatmanın bireysel hesaplara yönelik bir değerlendirme olmadığı belirtilirken, Twitter'in, ''kullanıcıların başka birilerinin özel veya hassas bilgilerini içeren mesajlar atılamayacağı veya yayımlayamayacağı'' ya da "başkalarına karşı belirli şiddet tehditleri içeren mesajlar gönderilemeyeceği veya yayınlanamayacağı'' şeklinde kuralı hatırlatıldı.

Öten yandan, ''Anonymous'' hesabın kapatılmasının ardınan ''TheAnonMessage2'' adıyla yeni bir Twitter hesabı açarak mesaj göndermeye başladı.

18 yaşındaki Michael Brown'un öldüren polis memurunun ismini açıklayan''Anonymous'' grubu, Brown'un öldürülmesinden hemen sonra gönderdiği mesajlarında, bölge sakinlerini sokaklara çıkarak protesto gösterisinde bulunmalarını istemişti.

Missouri'de silahsız siyahi genç Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesi nedeniyle, polise yönelik protesto gösterileri dışında, ABD Başkan Barack Obama da Adalet Bakanlığı ve FBI'ya olayın soruşturulması emrini vermişti.