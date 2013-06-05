Anonymous, Gezi Parkı direnişine destek için Başbakanlık'ın sitesini hackledi

Dünyanın en önemli hacker gruplarından Anonymous, Başbakanlık'a ait internet sitesi hackledi. Başbakanlık sitesi bir süre ulaşıma kapandı.

Türkiye’de çarpışmalar devam ederken, hacker grubu Anonymous protestolara destek kararı verdi. Dün Anonymous’un resmi Twitter hesabı YourAnonNews’tan hacker grubu #OpTurkey hashtag’iyle Operasyon Türkiye’yi başlattı. Grup aynı zamanda Operation Turkey isimli bir de internet sitesi kurdu ve sanal dünyaya protestolarını yaymaya başladı.

“Bizi hesaba katmalıydınız “ diyerek tweet atan grup her zaman kullandıkları Anonymous Youtube videosundan iktidar karşıtı söylemlerini bildirdi.

Videodan mekanik bir sesle açıklama yapan grup söyle konuştu; “Türkiye hükümetinin her türlü internet sitesi ve iletişim ağına saldıracağız. Sizler kendi halkınızı sosyal medya ve iletişim özgürlüğünden menettiniz ve işlediğiniz suçları gizlediniz. Bugün Anonymous sizi devre dışı bırakıyor. Halk sizin egemenliğinize boyun eğmeyecek. Türk Yazı başlasın”

Hizmet engellemeye yönelik saldırılarına karşı çalışan İsrailli bir bilişim güvenliği şirketi Radware tarafından da doğrulandı. Hedeflerinde bir çok hükümet web sitesi, İstanbul Emniyet Amirliği’nin web sitesi ve AKP web sitesi de bulunmakta.

Radware şirketi uygulanan hizmet engelleme saldırılarını doğrularken, 30 dakikalık bir araştırma sonucu 600 milyon ayrı paket saldırıyla karşılaştıklarını ifade etti. Radware şirketinin güvenlik çozümleri direktörü, Ronan Kenig bunu orta dereceli bir saldırı olarak niteledi.

Kenig; “Bu standart bir Anonymous operasyonu” diye açıklarken, bunun diğer saldırılara göre çok daha koordineli bir çalışma olduğunu ve Anonymous’un bakış açısıyla başarılı sayıldığını çok bildirdi.

Kenig, Anonymous’un belirttiği tüm web sitelerinin kapatılmadığını, ancak bazılarının çalışmadığını bildirdi.

Anonymous yürüttüğü bu mücadeleyi İstanbul’da protestolar başladıktan iki gün sonra açıkladı. İstanbul’da protestolar Gezi parkının yıkımına yönelik olarak dört günlük bir oturma eylemi ile başlamıştı, ancak barışçıl bir gösteri olarak başlayan durum polisin rejim karşıtı eylemcilere panzer ve biber gazı ile müdahele etmesiyle kızıştı.