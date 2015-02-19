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Annesinden Nuh Köklü'ye kartopuyla veda...

Kartopu oynarken esnaf tarafından öldürülen gazeteci Nuh Köklü son yolculuğuna uğurlandı

19 Şubat 2015 17:35

İstanbul'da, arkadaşlarıyla kartopu oynarken dükkanının camına kartopu isabet eden esnaf tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Nuh Köklü'nün cenazesi düzenlenen törenle defnedildi.

Gazeteci Köklü için Etimesgut ilçesi Yukarı Yurtçu Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakiben, cenaze töreni düzenlendi.Törende, taziyeleri gazeteci Köklü'nün annesi Çiğdem Köklü, teyzesi Pakize Kaplan, ablası Hüsniye Köklü kabul etti.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, çeşitli meslek sendikaları üyeleri, gazeteci meslektaşları, aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Köklü, cenaze namazının ardından Yukarı Yurtçu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

 

'Herkes birbirinden nefret eder hale geldi'

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, burada yaptığı açıklamada, güzel bir gazeteciyi nefret cinayetine kurban verdiklerini belirterek, "Toplumda herkes birbirinden nefret eder hale geldi. Kutuplaştırıcı bir siyaset dili kullanılıyor, nefret söylemi kullanılıyor, bundan herkesin vazgeçmesi lazım. Bu cinayetlerin önüne geçmemiz lazım. Başta siyasetçilerin, özellikle de Başbakanın, Cumhurbaşkanının nefret söyleminden kutuplaştırıcı dilden vazgeçmesi lazım. Herkese başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da gazeteci Köklü ile üniversite yıllarından beri arkadaş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Öğrencilik yıllarında aynı ekmeği paylaştık, o derece yakın bir arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Öyle bir toplum haline döndük ki maalesef kartopu sevincini yaşayan insanlara bile bu sevinci yaşatmayan bir nefret içimize yerleşti. Bu nefreti ortadan kaldırmamız lazım. Böyle bir ölümü hak eden arkadaşımız değildi. Gerçekten üretici, söyleyeceği, yaşayacağı çok şey vardı. Ama onu elinden aldılar. Takipçisi olacağız. Katilin yaptığı yanına kar kalmayacak. Mahkemelerinde yer alacağız, bu katilin gereken cezayı almasını sağlayacağız."

Köklü, İstanbul'da, arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada dükkanının camına kartopu isabet eden Serkan A. tarafından bıçaklanmıştı.

Göğsünden yaralanan Köklü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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