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Dünya

Annan: Suriye’de askeri yöntemlere destek veren ülkeler çözümü zorlaştırıyor

Annan: Suriye’deki iç çatışmalar, Irak işgalinden sonra yaşanan iç çatışmalardan çok daha şiddetli olabilir

10 Kasım 2012 18:01


Birleşmiş Milletler'in (BM) eski genel sekreteri Kofi Annan, Suriye’deki askeri yöntemlere destek verdiklerini söylediği Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye hükümetlerini eleştirdi. Çatışmaların başladığı dönemde BM özel temsilcisi olarak Esed yönetimi ve muhaliflerle görüşen ancak sonuç alamayınca görevinden ayrılan Kofi Annan, İsveç Radyosu’na verdiği özel demecinde, önemli açıklamalarda bulundu.

 

Suriye krizi ancak müzakere yoluyla çözülür


Suriye krizinin ancak uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin desteğiyle,  müzakereler yoluyla çözülebileceğini ifade eden Annan, "Çatışan taraflar üzerinde baskı kurulması gerekiyor. Bazı bölge hükümetlerinin askeri çözüme inanmaları nedeniyle çabalarımızda  başarılı olamadık, sorun daha da karmaşık bir hal aldı ve binlerce kişi hayatını kaybetti" dedi.

Muhabirin “hangi hükümetleri kastediyorsunuz?” sorusuna Annan, “Sanırım hepimiz bu hükümetleri biliyoruz… Muhalefet tarafında…sanırım güçlü destek Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’den” karşılığını verdi. İran ve Rusya’nın da Esed rejimini destekleyerek krizin derinleşmesine yol açtıklarını belirten Annan, ülkelerin ve ilgili tarafların politikalarını değiştirmemeleri durumunda herkesin kaybedeceğini, en büyük kaybı da Suriye halkının yaşacağını vurguladı.

 

"Libya ile kıyaslamak yanlış"

 

Annan, Suriye’de çok ciddi bir kriz ile karşı karşıya bulunulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Suriye’deki krizin, başka bölgelerde daha önce karşılaşmadığımız boyutları bulunuyor. Çatışmalar, mezhep çatışması haline dönüştü ve bu Suriye sınırlarının dışına taşabilir. Bazıları, saf bir şekilde Libya ile benzerlikler kuruyor. Libya’da içe dönük bir etki olmuştu. Suriye’deki kriz ise dışa doğru taşma eğiliminde."
Suriye’de çok farklı mezhepsel ve etnik grupların olduğuna dikkat çeken Annan: " Bir grup, gücü ele geçirdiği takdirde diğerleri bunu  kabul etmeyecektir. Bu   krizin uzun süre devam edeceğini anlamına gelir. Bu nedenle tüm tarafların taleplerini dikkate alan siyasi bir uzlaşmaya ihtiyaç var" dedi.

 

'Muhalifler homojen değil'


Annan, muhalif grupların homojen olmadığını,  içinde  El Kaide'n de olmak üzere çok sayıda farklı grubun bulunduğunu söyledi. Demokrasiden yana olduğunu söyleyen herkesin, kim yaparsa yapsın Suriye’deki vahşete tepki göstermesi gerektiğini de vurgulayan Annan, bazı isyancıların silahsız kişilere saldırıp infaz ettikleri yolundaki haberlerin gerçek olabileceğini ifade etti. Annan, Suriye’deki iç çatışmaların, ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinden sonra yaşanan iç çatışmalardan çok daha şiddetli olabileceği ve tüm bölgeyi etkileyebilecek bir krize dönüşebileceği öngörüsünde  bulundu. (DW)

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