Kofi Annan birkez daha Suriye'ye gidiyor

BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan yeniden Suriye'ye gidiyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdisi, Annan'ın yarın yeniden Şam'a geleceğini ve bunun Annan'ın 3. ziyareti olacağını söyledi.

Makdisi “Annan'ın Suriyeli yetkililerle ülkedeki krizin aşılması için görüşeceğini” bildirdi. Annan'ın “Ateşkes Planı”nın maddelerinin uygulanması için taraflarla bir daha bir araya gelmesinin beklendiği kaydedildi. Sözcü Makdisi, Kofi Annan'ın üç gün boyunca Suriyeli yetkililerle temaslarda bulunacağını kaydetti.