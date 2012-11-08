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Dünya

Esed: Suriye'ye dış müdahalenin bedelini dünya kaldıramaz!

Beşşar Esed, 'Ben kukla değilim, beni Batı yaratmadı ki' dedi

08 Kasım 2012 18:52

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, İngiltere'nin "güvenli çıkış" önerisini reddetti. Ülkesini terk etmeyi düşünmediğini belirten Esed, "Ben Suriyeliyim. Burada yaşayıp, burada öleceğim" dedi. Suriye lideri olası bir dış müdahaleye karşı, "Suriye'ye dış müdahalenin bedelini dünya kaldıramaz" uyarısı yaptı.

Rus televizyonu Russia Today'e konuşan Esed, "Ben kukla değilim. Beni Batı yaratmadı ki, Batı'ya veya bir başka ülkeye gideyim. Ben Suriyeli'yim. Suriye'de doğdum. Suriye yaşayıp, Suriye'de öleceğim" ifadesini kullandı.
 
İngiltere Başbakanı David Cameron geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Suriye'de kan dökülmesinin önüne geçecekse Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ülkesini güven içinde terk etmesi konusunda güvence verilmesini destekleyeceğini” söylemişti.
 

Askeri müdahale uyarısı

 
Tamamı yarın ekrana gelecek Esed röportajının bir bölümü Russia Today'in Arapça sitesinde yayınlandı.
 
Esed röportajda ayrıca, Suriye'ye olası bir dış müdahalenin bedelinin, dünyanın kaldıramayacağı boyutlarda olacağını iddia etti. Esed, "Suriye işgal edilirse, bunun domino etkisi Atlantik'ten Pasifik'e, tüm dünyada hissedilir... Biz istikrar ve sekülerizmin bölgedeki son kalesiyiz" diye konuştu.
 
Suriye lideri, "Batı'nın müdahalede bulunacağını sanmıyorum. Ama eğer böyle bir şey yaparlarsa, bir sonraki gelişmenin ne olacağını kimse bilemez" dedi.

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