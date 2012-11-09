Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Rus televizyonu Russia Today'e verdiği röportajın bugün(9 Kasım 2012) ikinci bölümü yayınlandı. Röportajında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler yönelten Esed, "Erdoğan kendisini Halife sanıyor, Osmanlı'nın yeni sultanı olarak görüyor" dedi.

'Sıfır problemden, sıfır dosta'

Türk halkının Suriye halkıyla iyi ilişkiler istediğini ancak Erdoğan hükümetinin buna engel olduğunu ileri süren Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, "Erdoğan, Müslüman Kardeşler'in bölgeyi özellikle de Suriye'yi ele geçirerek yönetmesi halinde, siyasi geleceğini garantiye alacağını düşünüyor. Suriye'ye karşı olmasının bir diğer nedeni ise, kendisini Osmanlı'nın yeni sultanı gibi görmesi. İç dünyasında kendisini Halife olarak görüyor. Bu iki neden Erdoğan'ı "sıfır problem" siyasetinden "sıfır dost" siyasetine taşıdı" dedi.

Türkiye ile savaş yaşanacağına inanmıyorum

Suriye ordusuna Türk topraklarına saldırın emri verilmediğini belirten Esed, Türkiye ile Suriye arasında bir savaş yaşanacağına inanmadığını söyledi. Esed, "Savaş için halk desteği gerekiyor. Türk halkının büyük bir çoğunluğu böyle bir savaş istemiyor. Akılcı düşünen hiç bir yetkilinin, halkını karşısına alarak savaşa girişeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Esed: Türkiye'ye düşen toplar muhaliflere ait olabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la en son Mayıs 2011'de konuştuğunu dile getiren Esed, Suriye tarafından Türkiye topraklarına düşen topların Suriye ordusuna değil, muhaliflere de ait olabileceğini iddia etti. Esed, Türk yetkililere, bu konuda bir komisyon kurulması önerisinde bulunduklarını ancak öneriye karşılık bulamadıklarını söyledi.