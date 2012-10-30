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'Esed ile diyaloğun anlamı yok, Geçiş hükümetine şartlı destek

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye'de bayram boyunca saldırıların sürdürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti

30 Ekim 2012 13:35

Ateşkes ilan edilmesine rağmen bayram boyunca saldırıların devam ettiği Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'de geçiş hükümeti kurulmasını desteklediğini, ancak bayramda bile halkını katleden bir rejimle diyalog kurmanın anlamı olmayacağını söyledi.

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Esed Rejimi ile diyalog kurup kurmayacağı sorusu üzerine Türkiye'nin, Cenevre Mutabakatı çerçevesinde, bir geçiş hükümetinin kurulması yönündeki temasların hemen başlatılmasını desteklediğini, ancak bunu yaparken halkına karşı böylesine bir katliamı bayramda bile devam ettiren bir rejimle diyalog kurulmasının bir anlamının olamayacağını söyledi.

İran, Mısır ve Rusya ile yaşananları değerlendİrmeyi sürdürdüklerini söyleyen Davutoğlu, "Suriye rejimine meşruiyet sağlayacak adım atılmamalı" uyarısında da bulundu.

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