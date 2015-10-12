T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'ya 'kızına barış getirmek için' gitmişti...

"Ankara'daymış barış, alıp getirmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. Getirebilirsem barışı kızama sefa olsun"

12 Ekim 2015 00:51

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden Hakan Dursun Akalın'ın miting öncesinde Facebook'ta yazdıkları, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Felsefe öğretmeni olan Akalın, mitinge katılmak için Amasya'dan yola çıkmadan önce yazdığı Facebook iletisinde, "Ankara'daymış barış, alıp getirmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. Getirebilirsem barışı kızama sefa olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara'daki katliamda hayatını kaybeden 48 yaşındaki felsefe öğretmeni Hakan Dursun Akalın, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Ankara Tren Garı Kavşağı'nda meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler arasında bulunan felsefe öğretmeni Hakan Dursun Akalın'ın miting için yola çıkmadan önce Facebook'ta paylaştığı iletide, şunlar yazıyordu:

"Gel demekle gelmiyor. Umut edip beklemek acizlere göre. Kaçıp saklanacak vakit değil. Sevgi emek ister ya. Ekmek ve huzur için de emek. Ankara'daymış barış, alıp getirmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. Getirebilirsem barışı kızama sefa olsun."

Ankara'daki katliamda hayatını kaybeden Akalın'ın bu mesajı yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

 

ETİKETLER

Hakan Dursun Akalınankara katliamıpatlamahayatını kaybedenler

İlgili Haberler

Ankara'da hayatını kaybeden Resul Yanar'ın babası: Barış istiyoruz, savaş istemiyoruz!

"Eğer, Selahattin Demirtaş deseydi, ‘Biz seni başkan yapacağız’, biz bugünleri görmezdik. Başkanlık istiyor adam, 400 milletvekili istiyor"

Ankara'daki katliamda oğlunu kaybetti: Erdoğan'ın başı sağ olmasın!

"Orhan, Ankara’ya barış için gitti. Barış için gidenleri öldürdüler"

Bir gün sonra Ankara: Ne güzeldi sevdiklerimize sarılmak...

Evet, ne güzeldi sevdiklerimize sarılmak. 97 kişinin ailesi bir daha yapamayacaktı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24