Ankara'ya 'kızına barış getirmek için' gitmişti...

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden Hakan Dursun Akalın'ın miting öncesinde Facebook'ta yazdıkları, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Felsefe öğretmeni olan Akalın, mitinge katılmak için Amasya'dan yola çıkmadan önce yazdığı Facebook iletisinde, "Ankara'daymış barış, alıp getirmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. Getirebilirsem barışı kızama sefa olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara'daki katliamda hayatını kaybeden 48 yaşındaki felsefe öğretmeni Hakan Dursun Akalın, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Ankara Tren Garı Kavşağı'nda meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler arasında bulunan felsefe öğretmeni Hakan Dursun Akalın'ın miting için yola çıkmadan önce Facebook'ta paylaştığı iletide, şunlar yazıyordu:

"Gel demekle gelmiyor. Umut edip beklemek acizlere göre. Kaçıp saklanacak vakit değil. Sevgi emek ister ya. Ekmek ve huzur için de emek. Ankara'daymış barış, alıp getirmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. Getirebilirsem barışı kızama sefa olsun."

Ankara'daki katliamda hayatını kaybeden Akalın'ın bu mesajı yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.