Ankara'daki ikinci bomba, ilk patlamadan kaçanları mı hedef aldı?

Başkent Ankara’da 95 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Patlamaya dair ilk ipuçları saldırının profesyonelce planlandığını ortaya koyuyor. Polisin ulaştığı bilgilere göre, ikinci patlamanın birinci patlamadan birkaç saniye sonra meydana gelmesi ve iki patlama arasındaki mesafe, ikinci bombanın ilk patlamadan kaçanları öldürmeyi amaçladığını ortaya koyuyor.

Madde madde saldırının detayları

Radikal’de yer alan habere göre, polisin şu ana kadar yaptığı açıklamalar ve görgü tanıklarının anlatımları üzerinden saldırının detayları şöyle:

- Saatler 10.04’ü gösterdiği ilk patlama meydana geldi. Bu patlama tam mitingin yürüyüşe geçeceği sırada, insanların en toplu olduğu yerde gerçekleşti.

- İlk patlamadan 3 saniye sonra ikinci patlama oldu. Bu patlama, ilk patlamadan dolayı panik halde insanların kaçabileceği güzergah üzerinde gerçekleşti.

- Patlamaların bir üçüncü veya daha fazla kişinin işareti ile mi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği de şu anda soru işareti. Görgü tanıklarının anlatımına göre özellikle HDP kortejinde üzerinde görevli önlüğü bulunmayan sakallı bir şahsın "HDP'liler burada toplansın" diye anons yaptığını belirtiyor.

- Bir başka tanık ifadesine göre ise bir kadının tren garının içindeki tuvalete girerek içeride bir süre bekledikten sonra hızlı adımlarla kalabalığa doğru ilerledi, bir süre sonra da patladı.

- Uzmanlar, canlı bombaların üzerine yerleştirilen düzenekleri “sıradışı” olarak niteliyor. Benzer olaylardan farklı olarak her bir canlı bombaya 5’er kilogramlık plastik patlayıcı yerleştirildiğini, tahrip gücünün artırılması için de metal parçaları ve nizami kesilmiş bilyelerin yüzlercesinin bombaların içine konulduğu ifade ediliyor.

- Polis saldırıyı gerçekleştirenlerin üç kişi olduğu şüphesi üzerinde duruyor. Özellikle iki erkek ve bir kadın tahminleri yapılıyor. Her iki patlamayla ilgili kamera kayıtlarında, patlamaların gözükmesine karşın, saldırganların tespit edilmesini sağlayacak herhangi bir görüntünün ise şu ana kadar bulunmadığı öğrenildi.

- İlk patlamanın olduğu yerde, patlamanın park halindeki bir aracın önünde olmasına karşın araçta ağır hasar olmaması nedeniyle saldırganın sırtını araca dönerek patlattığı anlaşıldı. Bu saldırganla ilgili görüntünün diğerine oranla daha net olduğu ifade edildi.

- MİT, Emniyet ve askeri bölgelere çok yakın olan eylem alanında böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi için, daha önceden keşfin yapılmasının zorunluluğu üzerinde de duruluyor. Yapılan ilk değerlendirmede, miting için Ankara Valiliği’nden alınan izin tarihine dikkat çekilerek, planlamanın 1 Ekim tarihinde başladığı tahmin ediliyor.