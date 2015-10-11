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Ankara katliamının görgü tanığı: Patlamadan önce biri tekbir getirdi, başka biri de grubu yönlendirdi

"Sakallı kişi 'HDP’liler şuraya toplanın' diye anons yaptı"

11 Ekim 2015 11:54

Ankara’da barış mitinginde en az 95 kişinin hayatını kaybettiği katliamın görgü tanıklarından biri, patlamadan önce tekbir sesleri duyduklarını söyledi. HDP korteji içinde yer alan bir görgü tanığı, yanlarından sakallı ve eli çantalı bir kişinin geçmesinden kısa süre sonra patlamanın gerçekleştiğini kaydetti.

Cumhuriyet’ten Murat Çakır’ın haberine göre, bir başka görgü tanığı da patlama öncesi bir kişinin, ‘Allahu Ekber’ diye bağırdığını vurguladı.

 

"Sakallı kişi 'HDP’liler şuraya toplanın' diye anons yaptı"

 

Bir başka detay ise bir görgü tanığının ifadelerine göre, elinde megafon olan ancak görevli önlüğü giymeyen bir kişinin HDP kortejini yönlendirmesiydi.

HDP Genel Merkezi’ne gelen görgü tanığı patlamadan önce elinde megafon olan sakallı bir kişinin anonslarla HDP kortejini patlamanın yaşandığı yere yönlendirdiğini ifade etti.

Görgü tanığı, “Sakallı kişi sürekli olarak ‘HDP’liler şuraya toplanın’ diye anons yaptı. Daha sonra peş peşe patlamalar oldu” dedi.

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