Ankara katliamında yaşamını yitiren 57 kişinin kimliği tespit edildi

Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 95 kişiden 57'sinin kimliği Adli Tıp Kurumu'nda tespit edildi. Tren Garı meydanındaki saldırıda hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'nun Keçiören Grup Başkanlığı'ndaki kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, kimlikleri tespit edilenlerin isimleri hakkında kurum binası önünde bekleyen yakınlarına bilgi veriyor. İsteyenlere cenazeleri teslim ediliyor. Adli Tıp'taki kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Patlamada ölenlerin yakınları Adli Tıp önünde sabahladı

Ankara'da dün gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yenimahalle Belediyesi, Adli Tıp Kurumu'nun bahçesindeki yüzlerce insan için iki bekleme çadırı kurdu. İşlemleri tamamlanan cenazelerin, cenaze araçlarıyla gönderilmesine devam ediliyor.

"Yaralı yakınları, Kızılay'ın yardımını kabul etmedi"

Ankara'da meydana gelen terör saldırısında yaralananların yakınları, Kızılay'ın çadır ve battaniye yardımını kabul etmedi. Terör saldırısında yaralananların yakınları, hastane önlerinde battaniye içinde geceledi. Kızılay ekipleri, yaralı yakınlarına battaniye yardımı yapmak istedi. Yaralı yakınları, Kızılay yetkililerine 'pis kan' sitemini ileterek yardımı kabul etmedi. Kızılay görevlileri, getirdikleri 2 çatır ve yaklaşık 200 battaniyeyi dağıtmadan aracı bölgeden uzaklaştırdı. Acil önünde bekleyen ailelere kurulan stantlarda bedava yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Yakınlarını arayan ailelere ellerindeki isim listesi olan şahıslar yardımcı olmaya çalıştı.

Kimlikleri teşhis edilen cenazeler morglara naklediliyor

Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden kimlik teşhisi yapılanların cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan diğer hastanelerin morglarına kaldırılıyor. Saldırıda ölenlerin kimlik belirleme ve teşhis işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor. Acılı aile ve yakınların Adli Tıp önündeki bekleyişi geceden bu yana sürüyor. Kimliği belirlenen bazılarının cenazeleri, Numune Eğitim Araştırma ve GATA hastanelerinin morglarına cenaze araçlarıyla nakledildi. Sıhhiye Meydanı'nda, kimliklerin tespit çalışmalarının ardından cenazeler için toplu anma ve uğurlama töreni gerçekleştirilecek.

Savcılık tarafından kimlik tespiti ve/veya otopsi işlemleri tamamlanan ve isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinasyon merkezine bildirilen 52 vatandaşların listesi şöyle:

1- Abdülkadir UYAN

2- Metin KÜRKLÜ

3- Gökhan AKMAN

4- Orhan IŞIKTAŞ

5- Yılmaz ELMASCAN

6- Gökmen DALMAÇ

7- Elif KANLIOĞLU

8- Hakan Dursun AKALIN

9- Ersin ADSIZ

10- Ayşe DENİZ

11- Fatma ESEN

12- Gülbahar AYDENİZ

13- Eren AKIN

14- Canberk BAKIŞ

15- Nizamettin BAĞCI

16- Kasım OTUR

17- Başak Sidar ÇEVİK

18- Resul YANAR

19- Mehmet Ali KILIÇ

20- Tekin ARSLAN

21- Sezen VURMAZ

22- Dilaver KAHARMAN

23- Umut TAN

24- Dilan SARIKAYA

25- Ali KİTAPÇI

26- İsmail KIZILÇAY

27- Muhammet DEMİR

28- Korkmaz TETİK

29- Onur TAN

30- Osman ERBASAN

31- Emine ERCAN

32- Vedat ERKAN

33- Seyhan YAYLAGÜL

34- Vahdettin ÖZGAN

35- Selim ÖRS

36- Ali Deniz UZATMAZ

37- Firdevs Tat DALMAÇ

38- Vedat ERKAN

39- Günay DOĞAN

40- Berna KOÇ

41- Meryem BULUT

42- Binali KORKMAZ

43- Feyyaz DENİZ

44- Mehmet Zakir KARABULUT

45- Dicle DELİ

46- Leyla ÇİÇEK

47- Ebru MAVİ

48- Ziya SAYGIN

49- Metin PEŞMAN

50- Mesut MAK

51- Hacı KIVRAK

52- Gözde ARSLAN