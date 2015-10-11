Ankara katliamında yaşamını yitiren 57 kişinin kimliği tespit edildi

Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 95 kişiden 57'sinin kimliği Adli Tıp Kurumu'nda tespit edildi. Tren Garı meydanındaki saldırıda hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'nun Keçiören Grup Başkanlığı'ndaki kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, kimlikleri tespit edilenlerin isimleri hakkında kurum binası önünde bekleyen yakınlarına bilgi veriyor. İsteyenlere cenazeleri teslim ediliyor. Adli Tıp'taki kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Patlamada ölenlerin yakınları Adli Tıp önünde sabahladı
Ankara'da dün gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yenimahalle Belediyesi, Adli Tıp Kurumu'nun bahçesindeki yüzlerce insan için iki bekleme çadırı kurdu. İşlemleri tamamlanan cenazelerin, cenaze araçlarıyla gönderilmesine devam ediliyor.
"Yaralı yakınları, Kızılay'ın yardımını kabul etmedi"
Ankara'da meydana gelen terör saldırısında yaralananların yakınları, Kızılay'ın çadır ve battaniye yardımını kabul etmedi. Terör saldırısında yaralananların yakınları, hastane önlerinde battaniye içinde geceledi. Kızılay ekipleri, yaralı yakınlarına battaniye yardımı yapmak istedi. Yaralı yakınları, Kızılay yetkililerine 'pis kan' sitemini ileterek yardımı kabul etmedi. Kızılay görevlileri, getirdikleri 2 çatır ve yaklaşık 200 battaniyeyi dağıtmadan aracı bölgeden uzaklaştırdı. Acil önünde bekleyen ailelere kurulan stantlarda bedava yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Yakınlarını arayan ailelere ellerindeki isim listesi olan şahıslar yardımcı olmaya çalıştı.
Kimlikleri teşhis edilen cenazeler morglara naklediliyor
Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden kimlik teşhisi yapılanların cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan diğer hastanelerin morglarına kaldırılıyor. Saldırıda ölenlerin kimlik belirleme ve teşhis işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor. Acılı aile ve yakınların Adli Tıp önündeki bekleyişi geceden bu yana sürüyor. Kimliği belirlenen bazılarının cenazeleri, Numune Eğitim Araştırma ve GATA hastanelerinin morglarına cenaze araçlarıyla nakledildi. Sıhhiye Meydanı'nda, kimliklerin tespit çalışmalarının ardından cenazeler için toplu anma ve uğurlama töreni gerçekleştirilecek.
Savcılık tarafından kimlik tespiti ve/veya otopsi işlemleri tamamlanan ve isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinasyon merkezine bildirilen 52 vatandaşların listesi şöyle:
1- Abdülkadir UYAN
2- Metin KÜRKLÜ
3- Gökhan AKMAN
4- Orhan IŞIKTAŞ
5- Yılmaz ELMASCAN
6- Gökmen DALMAÇ
7- Elif KANLIOĞLU
8- Hakan Dursun AKALIN
9- Ersin ADSIZ
10- Ayşe DENİZ
11- Fatma ESEN
12- Gülbahar AYDENİZ
13- Eren AKIN
14- Canberk BAKIŞ
15- Nizamettin BAĞCI
16- Kasım OTUR
17- Başak Sidar ÇEVİK
18- Resul YANAR
19- Mehmet Ali KILIÇ
20- Tekin ARSLAN
21- Sezen VURMAZ
22- Dilaver KAHARMAN
23- Umut TAN
24- Dilan SARIKAYA
25- Ali KİTAPÇI
26- İsmail KIZILÇAY
27- Muhammet DEMİR
28- Korkmaz TETİK
29- Onur TAN
30- Osman ERBASAN
31- Emine ERCAN
32- Vedat ERKAN
33- Seyhan YAYLAGÜL
34- Vahdettin ÖZGAN
35- Selim ÖRS
36- Ali Deniz UZATMAZ
37- Firdevs Tat DALMAÇ
38- Vedat ERKAN
39- Günay DOĞAN
40- Berna KOÇ
41- Meryem BULUT
42- Binali KORKMAZ
43- Feyyaz DENİZ
44- Mehmet Zakir KARABULUT
45- Dicle DELİ
46- Leyla ÇİÇEK
47- Ebru MAVİ
48- Ziya SAYGIN
49- Metin PEŞMAN
50- Mesut MAK
51- Hacı KIVRAK
52- Gözde ARSLAN