Mehmet Barlas'tan Ankara yorumu: Biz Ortadoğuluyuz

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Ankara'da en az 95 kişinin hayatını kaybettiği patlamaylala ilgili olarak, B"ağdat'taki patlamalara bakın. Pazar yerinde 60 kişi öldü, Cuma namazından çıkarken 100 kişi öldü. Ortadoğu'nun yansımasının Türkiye'ye gelmesi bizi rahatsız etmeye başladı. Ama unutmayalım Ortadoğuluyuz" yorumunu yaptı.

Zaman gazetesinin derlemesine göre, NTV'de katıldığı canlı yayında, Ankara'daki Barış Mitingi öncesi gerçekleşen patlamalarla ilgil değerlendirmelerde bulunan Mehmet Barlas'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Bugün yüreğimiz dağlayan 86 kişinin öldüğü terör olayı hayatımızdaki ilk terör olayı değil. 2002 yılına bakın. İkiz kuleler vuruldu. Sonra ne oldu Türkiye'de? Bir sabah Levent'te HSBSC Bank ve İngiliz Konsolosluğu havaya uçurulmadı mı? Bundna daha büyük bir terör olayı var mıydı? Londra'da metroyu havaya uçurdular burada da bir bankayı ve konsolosluğu.

Bugün Ankara'da Sıhhiye'de istasyona yakın yerde bomba patladıldı. Peki gazeteleri şöyle bir hafta karıştırın, Bağdat'taki patlamalara bakın. Pazar yerinde 60 kişi öldü, Cuma namazından çıkarken 100 kişi öldü. Ortadoğu'nun yansımasının Türkiye'ye gelmesi bizi rahatsız etmeye başladı. Ama unutmayalım Ortadoğuluyuz."