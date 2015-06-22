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Kültür-Sanat

Ankara'daki Grup Yorum konserine valilik yasağı

Ankara Valiliği konser yasağına gerekçe olarak 'Konserin toplumun bazı kesimleri tarafından tepki toplayabileceği' ihtimalini gösterdi

22 Haziran 2015 22:07

Grup Yorum'un 30. yılı kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği konserin ardından Ankara'da yapılacak konser Valilik tarafından yasaklandı.

Grup Yorum'un 30. yılı dolayısıyla ülke genelinde yaptığı konserlerin Ankara ayağı, valilik tarafından yasaklandı. 4 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda yapılacak konser “Konserin toplumun bazı kesimleri tarafından tepki toplayabileceği” gerekçesi ileri sürülerek yasaklandı.

Yasak kararının iptali için Grup Yorum avukatları bugün İl İdare Mahkemesi’ne başvurcak.

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