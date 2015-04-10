İki Grup Yorum üyesi daha gözaltında

İstanbul Valiliği'nin 12 Nisan'da Bakırköy'de yapılması planlanan Grup Yorum konserini yasaklamasının ardından düzenlenen eylemlerde, 2 grup üyesi daha gözaltına alındı. İstanbul Valiliği önünde düzenlenen eylemde gözaltına alınanlar arasında, Grup Yorum üyeleri Caner Bozkurt, Ayfer Rüzgar, İdil Kültür Merkezi çalışanı Dilan Poyraz ve dinleyicimiz Selda Karataş bulunuyor.

Bugün "Bağımsız Türkiye" konserinin engellenmesiyle ilgili yapılan ilk eylem, Ak Saray önünde gerçekleşmişti. Bu eylemde de grup üyeleri Ali Aracı, Ezgi Dilan Balcı ve eylemi izleyen muhabir Gözde Çağrı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

İki ayrı eylemde dört gözaltı

Gün içinde toplam 4 üyesi gözaltına alınan Grup Yorum, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Grup Yorum'un açıklaması şu şekilde:

"12 Nisan'da Bakırköy'de yapmak istediğimiz Bağımsız Türkiye konserini İstanbul Valiliği yasaklamıştı.

"Bu yasağı protesto etmek için bugün Grup Yorum olarak iki ayrı eylemimiz oldu.

"İlk eylem Ankara'da Ak Saray önünde gerçekleşti. Bu eylemde Yorum üyeleri Ali Aracı, Ezgi Dilan Balcı ve eylemi izleyen muhabir Gözde Çağrı gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldılar. 18.00'de Yüksel Caddesi'nde yapılan Yorum'a destek eylemine katıldılar.

Bugün yaptığımız bir diğer eylem İstanbul Valiliği önü oldu. Valilik önünde konserin yasaklanmasını protesto eden Grup Yorum üyeleri Caner Bozkurt, Ayfer Rüzgar, İdil Kültür Merkezi çalışanı Dilan Poyraz ve dinleyicimiz Selda Karataş gözaltına alındılar.



"Valilik önünden gözaltına alınanlardan Caner, Ayfer ve Selda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüler. Dilan çocuk şubeye götürüldü. Bu arkadaşlarımız hala gözaltında tutuluyorlar...

'Bizi yasaklarınızla durduramazsınız!'

"Konseri yasaklamanız yasa dışıydı. Bu yasağı protesto etme hakkımızı kullandık. Bu hakkımızı da gasp ettiniz. Gözaltına alma işleminiz de yasa dışıdır! Bizi yasaklarınızla, gözaltına almayla durduramazsınız.

"Ne yaparsanız yapın...

12 Nisan'da milyonlar olup Bakırköy Halk Pazarı'na akacağız...

Gasp ettiğiniz konser hakkımızı kullanacağız...

Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!

GRUP YORUM YASAKLANAMAZ!

GRUP YORUM'A ÖZGÜRLÜK!

Grup YORUM

