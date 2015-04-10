T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki Grup Yorum üyesi daha gözaltında

Ak Saray önünde gerçekleştirilen eylemde gözaltına alınan grup üyeleri serbest bırakılırken, İstanbul Valiliği önünde eylem yapan Grup Yorum üyelerinden ikisi daha gözaltına alındı

10 Nisan 2015 23:33

İstanbul Valiliği'nin 12 Nisan'da Bakırköy'de yapılması planlanan Grup Yorum konserini yasaklamasının ardından düzenlenen eylemlerde, 2 grup üyesi daha gözaltına alındı. İstanbul Valiliği önünde düzenlenen eylemde gözaltına alınanlar arasında, Grup Yorum üyeleri Caner Bozkurt, Ayfer Rüzgar, İdil Kültür Merkezi çalışanı Dilan Poyraz ve dinleyicimiz Selda Karataş bulunuyor.

Bugün "Bağımsız Türkiye" konserinin engellenmesiyle ilgili yapılan ilk eylem, Ak Saray önünde gerçekleşmişti. Bu eylemde de grup üyeleri Ali Aracı, Ezgi Dilan Balcı ve eylemi izleyen muhabir Gözde Çağrı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

 

İki ayrı eylemde dört gözaltı

 

Gün içinde toplam 4 üyesi gözaltına alınan Grup Yorum, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Grup Yorum'un açıklaması şu şekilde:

"12 Nisan'da Bakırköy'de yapmak istediğimiz Bağımsız Türkiye konserini İstanbul Valiliği yasaklamıştı.

"Bu yasağı protesto etmek için bugün Grup Yorum olarak iki ayrı eylemimiz oldu.

"İlk eylem Ankara'da Ak Saray önünde gerçekleşti. Bu eylemde Yorum üyeleri Ali Aracı, Ezgi Dilan Balcı ve eylemi izleyen muhabir Gözde Çağrı gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldılar. 18.00'de Yüksel Caddesi'nde yapılan Yorum'a destek eylemine katıldılar.
Bugün yaptığımız bir diğer eylem İstanbul Valiliği önü oldu. Valilik önünde konserin yasaklanmasını protesto eden Grup Yorum üyeleri Caner Bozkurt, Ayfer Rüzgar, İdil Kültür Merkezi çalışanı Dilan Poyraz ve dinleyicimiz Selda Karataş gözaltına alındılar.


"Valilik önünden gözaltına alınanlardan Caner, Ayfer ve Selda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüler. Dilan çocuk şubeye götürüldü. Bu arkadaşlarımız hala gözaltında tutuluyorlar...

 

'Bizi yasaklarınızla durduramazsınız!'

 

"Konseri yasaklamanız yasa dışıydı. Bu yasağı protesto etme hakkımızı kullandık. Bu hakkımızı da gasp ettiniz. Gözaltına alma işleminiz de yasa dışıdır! Bizi yasaklarınızla, gözaltına almayla durduramazsınız.

"Ne yaparsanız yapın...
12 Nisan'da milyonlar olup Bakırköy Halk Pazarı'na akacağız...
Gasp ettiğiniz konser hakkımızı kullanacağız...
Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!
GRUP YORUM YASAKLANAMAZ!
GRUP YORUM'A ÖZGÜRLÜK!

Grup YORUM
 

ETİKETLER

grup yorumgözaltıbağımsız türkiyeistanbul valiliği

İlgili Haberler

İstanbul Valiliği Grup Yorum konserini yasakladı

Grup Yorum'un 'Bağımsız Türkiye' isimli konseri İstanbul Valiliğince yasaklandı

Grup Yorum valiliğe dava açtı

İstanbul Valiliği, "kamu güvenliği ve esenliğinin bozulabileceği" gerekçesiyle Bakırköy'de düzenlenecek olan konseri yasaklamıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki protestoda iki Grup Yorum üyesi ve bir gazeteci gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24