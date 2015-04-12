T24 LogoT24 Logo
Gündem

Grup Yorum konserine gelenlere polis müdahalesi

Valiliğin yapılmasına izin vermediği Grup Yorum konserine gelen gruplara polis müdahale etti

12 Nisan 2015 16:39

Bakırköy'de İstanbul Valiliği tarafından iptal edilen Grup Yorum konserine yapılan çağrı sonrası gelmek isteyenlere polis izin vermedi. Çok sayıda çevik kuvvet polisi,  metro ve metrobüs girişlerini tutarak alana gelenlerin geçişine izin vermedi. Havada bir polis helikopteri de görev yaparken, polis ikaz sonrası dağılmayan gruplara boyalı mermiyle müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınanlara plastik kelepçe takıldı.  Polisin bekleyişi ise devam ediyor.

 

Polis sabah saatlerinde güvenlik önlemi aldı

 

Valiliğin kararına rağmen konserin yapılacağı yönündeki çağrılarıyla yapılması üzerine konser alanı olan Bakırköy Halk Pazarı ve çevresinde polis sabah saatlerinden itibaren sıkı önlem aldı. Bakırköy Adalet Sarayı'nın yanındaki konser alanına giden bazı yollar tamamen, bazı yollar da kısmen trafiğe kapatıldı. Konserin yapılacağı alanın girişlerine polis bariyerleri konuldu.

 

Valiliğin yazısı

 

Valiliğin konser organizatörlerine gönderdiği tebligatta, "Bahse konu etkinliğin toplumun tepkisine yol açarak infial uyandırabileceği, kitlesel tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklinde duyumlar alınmıştır. Kamu güvenliği ve esenliğinin bozulmaması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca konser düzenlenmesi uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verilmişti. 

ETİKETLER

grup yorumpolismüdahalekonserbakırköy

İlgili Haberler

Grup Yorum yasağa rağmen 15.00'te Bakırköy'de

Konserin düzenleneceği belirtilen alana da polisler yerleşti, alan çevresi de bariyerlerle kapatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24