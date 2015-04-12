Grup Yorum konserine gelenlere polis müdahalesi

Bakırköy'de İstanbul Valiliği tarafından iptal edilen Grup Yorum konserine yapılan çağrı sonrası gelmek isteyenlere polis izin vermedi. Çok sayıda çevik kuvvet polisi, metro ve metrobüs girişlerini tutarak alana gelenlerin geçişine izin vermedi. Havada bir polis helikopteri de görev yaparken, polis ikaz sonrası dağılmayan gruplara boyalı mermiyle müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınanlara plastik kelepçe takıldı. Polisin bekleyişi ise devam ediyor.

Polis sabah saatlerinde güvenlik önlemi aldı

Valiliğin kararına rağmen konserin yapılacağı yönündeki çağrılarıyla yapılması üzerine konser alanı olan Bakırköy Halk Pazarı ve çevresinde polis sabah saatlerinden itibaren sıkı önlem aldı. Bakırköy Adalet Sarayı'nın yanındaki konser alanına giden bazı yollar tamamen, bazı yollar da kısmen trafiğe kapatıldı. Konserin yapılacağı alanın girişlerine polis bariyerleri konuldu.

Valiliğin yazısı

Valiliğin konser organizatörlerine gönderdiği tebligatta, "Bahse konu etkinliğin toplumun tepkisine yol açarak infial uyandırabileceği, kitlesel tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklinde duyumlar alınmıştır. Kamu güvenliği ve esenliğinin bozulmaması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca konser düzenlenmesi uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verilmişti.