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Grup Yorum konseri yasağını protesto eden 47 kişi için 5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Valiliği, 'kamu güvenliği'ni gerekçe göstererek Grup Yorum'un 'Bağımsız Türkiye' konseri yasaklamıştı

10 Haziran 2015 16:28

Grup Yorum'un "Bağımsız Türkiye" konserinin "kamu güvenliği" gerekçe gösterilerek İstanbul Valiliği tarafından yasaklamasını protesto ettikleri için gözaltına alınan 47 kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre polis, yasak kararı nedeniyle konserin yapılacağı 12 Nisan günü öğle saatlerinden itibaren Bakırköy Halk Pazarı etrafında yoğun güvenlik önlemi almış, konser alanına giden bazı yollar tamamen, bazı yolları da kısmen trafiğe kapatılmıştı.

Protesto için gelen gruba TOMA ve boyalı mermiyle saldıran polis, plastik kelepçeyle 47 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan 47 kişi hakkında 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28/1-4. maddesi gereğince ‘görevlilere cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf etmek mani oldukları’ gerekçesiyle iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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