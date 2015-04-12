T24 LogoT24 Logo
Gündem

Grup Yorum yasağa rağmen 15.00'te Bakırköy'de

Konserin düzenleneceği belirtilen alana da polisler yerleşti, alan çevresi de bariyerlerle kapatıldı

12 Nisan 2015 14:18

Grup Yorum'un Bakırköy'de gerçekleştireceğini duyurduğu ancak İstanbul Valiliği'nin izin vermediği konser nedeniyle polis konserin düzenleneceği alanı ve çevresini ablukaya aldı, geçişlere izin vermiyor. Ancak engellemeye rağmen Grup Yorum konserin saat 15:00'te gerçekleşeceğini açıkladı.

Grup Yorum, bugün Bakırköy Adliyesi yanındaki pazar alanında konser düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ancak İstanbul Valiliği’nin, "Bahse konu etkinliğin toplumun tepkisine yol açarak infial uyandırabileceği, kitlesel tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklinde duyumlar alınmıştır" diyerek izin vermemişti.

Konseri düzenleyenler ise buna rağmen belirtilen saatte konser alanında olacaklarını söylemişti.

Polisin sabah saatlerinden itibaren konserin düzenleneceği alanı abluka altına aldığı görüldü. Pazar alanını çevreleyen yollarda TOMA, panzer ve çevik kuvvet otobüsleri ile çok sayıda ekip yer aldı. Bakırköy Adliyesi'nin önünden geçen cadde trafiğe kapatıldı.

Konserin düzenleneceği belirtilen alana da polisler yerleşti. Alan çevresi de bariyerlerle kapatıldı.

ETİKETLER

grup yorumkonserbakırköypolisgüvenlik önlemiyasaktürkü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24