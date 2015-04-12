Grup Yorum yasağa rağmen 15.00'te Bakırköy'de

Grup Yorum'un Bakırköy'de gerçekleştireceğini duyurduğu ancak İstanbul Valiliği'nin izin vermediği konser nedeniyle polis konserin düzenleneceği alanı ve çevresini ablukaya aldı, geçişlere izin vermiyor. Ancak engellemeye rağmen Grup Yorum konserin saat 15:00'te gerçekleşeceğini açıkladı.

Grup Yorum, bugün Bakırköy Adliyesi yanındaki pazar alanında konser düzenleyeceğini duyurmuştu.



Ancak İstanbul Valiliği’nin, "Bahse konu etkinliğin toplumun tepkisine yol açarak infial uyandırabileceği, kitlesel tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklinde duyumlar alınmıştır" diyerek izin vermemişti.



Konseri düzenleyenler ise buna rağmen belirtilen saatte konser alanında olacaklarını söylemişti.

Polisin sabah saatlerinden itibaren konserin düzenleneceği alanı abluka altına aldığı görüldü. Pazar alanını çevreleyen yollarda TOMA, panzer ve çevik kuvvet otobüsleri ile çok sayıda ekip yer aldı. Bakırköy Adliyesi'nin önünden geçen cadde trafiğe kapatıldı.

Konserin düzenleneceği belirtilen alana da polisler yerleşti. Alan çevresi de bariyerlerle kapatıldı.