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Ankara'da yine biber gazlı müdahale

Ankara Kennedy Caddesi'nde polis yolu trafiğe kapatan bir gruba biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara dağıldı

14 Haziran 2013 04:47

Ankara'da Gezi Parkı'na destek için sokağa çıkan protestoculara polis sert müdahalede bulundu.

Ankara'da Gezi Parkı protestoları bu gece de sürdü.

TOMA ve akreplerle konuşlanan polis bu gece de aynı noktada Kennedy Caddesi'nde eylemcilere müdahale etti.

Bestekar Sokak'taki eylemcileri çevik kuvvet polisleri gaz ve ses bombalarıyla Kuğulupark’a kadar püskürttü.

Polisin çok sayıda biber gazı kullandığı ve grupları dağıtarak ara sokalarda göz altılara başladığı öğrenildi. 5 protestocunun göz altına alındığı bildirildi.

Pasif direnişini Kuğulu Park'ta sürdüren grubun eylemi ise devam ediyor.

 

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