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Ankara'daki Gezi Parkı direnişinde AVM'ye sığınan aile gözaltına alındı

Ankara’daki Gezi Parkı protestolarında Kızılay AVM’ye sığınan bir aileden 13 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından şiddete uğrayan aile suç duyurusunda bulunacak

10 Haziran 2013 11:46

Polisin Ankara Kızılay’daki müdahalesinin ardından Kızılay AVM’ye sığınan Tiyatro sanatçısı ve Doğa Derneği üyesi Doruk Erdal, aynı gün Kızılay’da bulunan annesi, ağabeyi, halaları, dayısı, yengesi ve kuzenleri ile birlikte gözaltına alındı. Erdal ailesinden sadece baba dışarıda kaldı.

Gözaltında aileye yöneltilen “Elebaşınız kim?” sorusuna Doruk Erdal’ın dayısının “Elebaşı benim” diye karşılık verdiği ortaya çıktı. Polis olduğunu belirten sivil giyimli bir kişinin yüzüne tekme attığını kaydeden Erdal ve yakınları suç duyurusunda bulunacak.

Taksim Gezi Parkı’nın talan edilmesi ve ağaçların yıkılmasıyla başlayan protestoların Ankara eylemlerinde ilginç bir olay yaşandı.

 

Ailecek gözaltındalar


Polisin alana gaz sıkması nedeniyle kaçarak Kızılay AVM’ye sığınan Erdal, alanda bulunan ailesinin de olduğu AVM’de polis operasyonuyla karşılaştı. AVM’nin etrafını çeviren polis, bir gün önce yaşanan eylemlerde kısa süreli yakalama işlemi yapıp, suça konu eylemi olmadığı için bıraktığı Erdal’ı tanıyarak, “Yine mi buradasın?” diyerek gözaltına aldı. Bu sırada Erdal’ın gözaltına alındığını öğrenen yakınları bu noktaya geldi ve Erdal’ın gözaltına alınmasına karşı çıktı. Polis, Erdal’ın yakınlarına da gözaltı işlemi yaptı. Son olarak AVM’den çıkan annesi Erdal’ın bekletildiği yere koşarak, gözaltına alınmasını engellemek istedi. Ancak bu sırada annesine de gözaltı işlemi yapıldı.

Erdal, annesi, ağabeyi, iki halası, dayısı, yengesi, kız arkadaşı, kuzenleri, Doğa Derneği’nden bir yönetici ile eşi hep birlikte emniyete götürüldü ve burada sorgulandı.


Suç duyurusunda bulunacaklar



Erdal ve ailenin bazı üyelerinin Adli Tıp raporu alarak suç duyurusunda bulunacağı bildirildi. Erdal ailesinin avukatları, Erdal’ın yüzüne gözaltına alındıktan sonra sivil giyimli birinin tekme attığını, annesine ve halalarına tacizkar sözler söylendiğini öne sürdü.
 

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