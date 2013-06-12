Polis, Ankara'daki Gezi eylemlerine de müdahale etti

Ankara Kızılay Meydanı'nda, İstanbul’da bugün yapılan müdahale sonrası Ankara polisi, güvenlik önlemlerini arttırdı. Kızılay Meydanı'na çıkan bütün sokaklar ve caddelerde barikatlar kuran polis, TOMA ve akreplerle de hazır bekledi. Yüksek ve Tunus Caddesi, Kolej Kavşağı, YKM’nin önünde bekleyen gruplar, polis barikatıyla durduruldu. Gruplar dışında kalan vatandaşlar ise ellerinde Türk bayrakları ile meydana girmeye çalıştı. Başbakanlık ve Meclis’in etrafında ise polis barikatlarla önlem aldı. Saat 20.20'de polis, Kızılay YKM önündeki gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. 21.47'de polis, Kızılay Meydanı'na gösteriler başladığından bu yana ilk kez, toplumsal olaylara müdahale ve dedektör köpeklerini getirdi. Polis 21.50'de, TOMA'lar ve akreplerle birlikte Kızılay Meydanı'ndan çekilmeye başladı. Bekleyen grupların meydana girmesine izin verildi. Göstericiler, sloganlar atarak Güvenpark’ta toplanmaya başladı. Polis, Başbakanlık önüne kadar geri çekilerek burada önlem aldı.

Tunalı Caddesi'nde de eylemciler saat 20.00 itibariyle toplanmaya başladı. Kuğulu Park'ta sürekli "alkol almadan eylemimizi gerçekleştiriyoruz" anonsları yapılırken, kurulmuş ortak kütüphanede kitaplar dağıtıldı. Ankaralılar, dünya kupasından kalma vuvuzelalar ve seyyar satıcıların bolca sattığı düdüklerle hükümeti protesto etti. Bu protestolara alkışlar ve sloganlar da katıldı. Saat 21.00'de göstericiler "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganlarıyla atarak aynı anda zıpladı. Caddeden geçen diplomatik araçlara kalabalık tezahuratla karşılarken, diplomatlar da göstericileri selamladı. Saat 23.00'te yaklaşıkn 500 kişi, Kennedy Caddesi'ne kadar yürüyerek, protestolarına devam etti. Saat 00.20'de Kennedy'deki TOMA'lardan müdahale başladı. 00.37'de polisin biber gazıyla müdahalesinden sonra göstericiler, caddeden çekilmek zorunda kaldı.

Saat 01.40'da Polis, TOMA ve akreplerle Kennedy Caddesi’ne ikinci kez müdahalede bulundu. Polis, göstericilerin toparlanarak yeniden caddeye girmesi üzerine TOMA ve akreperle yeniden müdahalede bulundu. Kenndy girişinde göstericilerin kurduğu barikat nedeniyle polis belli bir noktaya kadar giderek oradan gaz atmaya devam etti.

Polis saat 01.52'de, TOMA ve Akrep'ler ile göstericilerin Kennedy Caddesi girişine kurduğu barikatı yıkarak ara sokaklara gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Ankara polisi, Tunalı Caddesi’nin başına kadar müdahalesine devam etti ve göstericileri Kennedy Caddesi’nden, Tunalı’nın başına kadar dağıttı.